Dragostea te cheama la PRO TV. Inscrie-te la Gospodar fara pereche ca sa-i cunosti pe baietii care isi cauta iubirea

Timpul nu are rabdare cu oamenii, asa ca vino sa-i cunosti pe gospodarii nostri! Inscrie-te in emisiune pentru ca aici ai putea intalni marea dragoste!

Sunt 13 la numar, dar nici vorba de ghinion. La „Gospodar fara pereche” doar dragostea invinge si ca sa te convingi nu ai decat un singur lucru de facut. Inscrie-te in emisiune si vino sa-i cunosti pe gospodarii nostri! Suna la numarul de telefon 0728.188.511, valabil si pe Whatsapp, sau intra pe gospodarfarapereche.protv.ro.

Iata cine sunt cei 13 gospodari si cu ce ganduri au venit ei in emisiune!

Alin Bobina este din Danesti Gorj, are 27 de ani si isi doreste sa aiba langa el o fata care sa-l iubeasca si alaturi de care sa isi poate creste familia si ingriji ferma. Iubeste animalele, munca si viata la tara. Are 30 de vaci de rasa, 20 de hectare de pământ, utilaje, dar nu si-a gasit inca sufletul pereche, asa ca a decis sa se insoare in urma participarii sale la “Gospodar fara pereche”.

Alin se declara un om amabil si extrem de sociabil, dar si o persoana intelegatoare. Defectul lui cel mai mare, pe care nu-l ascunde de nimeni, este incapatanarea. Nu stie daca aceasta trasatura a sa le-a tinut pe fete la distanta pana acum, insa e de parare ca viitoarea lui partenera de viata va trebui sa-i accepte acest mic cusur.

Mihai Ambrus este din Sighistel, judetul Arad. Are 41 de ani si detine cea mai mare ferma din orasul Stei. Acolo, spune el, natura si tehnologia se contopesc perfect. Visul lui cel mai mare este sa iti intemeieze o familie si sa faca o pensiune pentru turisti. Pentru ca planul lui sa functioneze, Mihai a studiat la doua facultati , insa nu ar renunta niciodata la tractorul sau, la natura, la animale si la starea de bine pe care o are atunci cand lucreaza la ferma sa.

Face totul cu pasiune si pune suflet in lucrurile pe care le face, tocmai de aceea a reusit sa obtina fonduri europene pentru niste proiecte personale. Pentru Mihai femeia ideala trebuie sa stie ce vrea de la viata, sa aiba planuri marete de viitor, sa il iubeasca sincer si nu are pretentii din punct de vedere vestimentar. Considera ca fiecare femeie isi alege propriul stil care sa o avantajeze sa arate cat mai placut.

Dan Dicu are 41 de ani si e din Bobicesti, judetul Olt. Are o casnicie ratata la activ, dar si un copil pe care il considera cea mai mare realizare a sa de pana acum. Spera sa aiba mai mult noroc in dragoste cu urmatoarea lui sotie, pe care o cauta la Gospodar fara pereche. Detine un centru de echitatie si o firma de constructii, dar nu se considera pe deplin implinit. Are un vis pe care vrea sa-l traiasca alaturi de femeia potrivita si simte ca acest tel e aproape de a se realiza.

Dorin Nacreala, din Balsa, judetul Hunedoara, stie ce-i munca cinstita in gosodarie. Are 38 de ani, din care 20 i-a petrecut muncind la oi. Se considera un om chibzuit, calitate care l-a ajutat sa stranga bani pentru a-si mari avutul. In prezent detine o suta de animale, de care se ocupa cu drag in fiecare zi. Ii mai lipseste femeia cu care sa imparta toata agoniseala si care sa-l iubeasca sincer, pentru ceea ce este el, nu pentru bunurile pe care le detine. Pentru a ajunge la inima domnitelor, Dorin a invatat chiar sa cante la fluier si saxofon. Si, sa stiti ca nu canta rau.

Nelutu Serafincean vine din Hunedoara, mai precis din Baia de Cris. Are 30 de ani si a ajuns la concluzia ca e timpul sa-si gaseasca perechea. Lucreaza de zor la ferma familiei sale, iar toti cei dragi lui sunt pregatiti sa mai faca loc unui membru. Fata visurilor lui trebuie sa fie harnica si loiala, iar el se angajeaza sa o rasplateasca in acelasi fel. Nelutu mai are o promisiune de facut: „Pentru pace si lucru bine facut, eu zic mereu: sa munceasca fiecare dupa puteri”. Eee, parca acum lucrurile suna mai bine.

Sergiu Pop, din satul Mihai Bravu, judetul Bihor, mai are putin si strange cate un hectar de pamant pentru fiecare an de viata. Are 26 de primaveri si 25 de hectare, pe care le cultiva impreuna cu familia lui. Pe langa brate puternice si harnice, Sergiu e mester intr-ale cuvintelor. „Eu si familia mea nu cultivsm aici doar terenul, ci si obiceiuri sanatoase”, spune tanarul care e in cautarea jumatatii sale la Gospodar fara pereche. Fermierul spune ca toate vin de la sine cand ai radacini bune, iar asta e principala calitate pe care o are.

Adrian si Vasile Boar au decis sa vina impreuna la Gospodar fara pereche, fiindca amandoi au aceeasi dorinta arzatoare: sa-si gaseasca sotii care sa le umple golurile din inimi si din casa. Cei doi sunt din Micesti, judetul Cluj, si muncesc impreuna la ferma la care au pus umarul in od egal. Adrian are 27 de ani si cauta o domnita care sa-si faca oricand simtita prezenta in casa. Vasile are 33 de ani si spera sa ajunga la inima unei fete cu mintea ascutita, linistita si cu o calitate destul de intalnita: sa fie bruneta. „O-nvat eu sa mearga pe tractor”, promite Vasile.

Tomita Stanila vine din satul Sacadate, judetul Sibiu. Contrar asteptarilor multora, gospodarii din jurul Sibiului nu se indeletnicesc doar cu cresterea oilor. O demonstreaza Tomita, gospodarul nostru, care e mare cultivator de legume. Sibianul e ferm convins ca pe terenul lui cresc cele mai bune legume din seminte romanesti, care sunt recunoscute in mai tot judetul. Increzator in sansa lui, Tomita spune ca asa cum pastreaza legumele proaspete poate sa mentina si flacara dragostei aprinsa. „Cu grija si rabdare”, spune legumicultorul nostru.

Sandu Morariu, din Campeni, judetul Alba, e cunoscut la el in oras drept un om calm, rabdator, muncitor si mandru. Poate cu mici exceptii, aceste calitati le au toti ardelenii, insa nu sunt apreciate de oricine. Cu siguranta prima lui sotie nu se afla printre admiratorii sai, dar e sigur ca ce-i al lui e pus deoparte. Are 30 de ani si o ferma cu 300 de oi si mielusei. Tot ce-i lipseste este o femeie isteata si vorbareata, care sa-l completeze.

Nelutu Turic e din comuna Mosna, judetul Sibiu. Nu, nu are ferma de oi, ci o gospodarie „cu de toate”, care te farmeca de cand intri pe poarta. „La mine in gospodarie incurajez diversitatea”, spune gospodarul nostru, care detine campuri cu lucerna, stupi de albie, porumbite voiajoare si utilaje pentru lucrat pamantul. Zice ca e un om bland, la locul lui, care s-a saturat sa se bucure de roadele muncii sale de unul singur. Ii plac filmele si spera ca aleasa inimii lui sa-l aprecieze pentru ceea ce e dispus sa faca pentru ea.

Daniel Alexandru Barbu e din satul Progresu, judetul Calarasi. Lucreaza nu mai putin de 2.200 de hectare de teren si i-ar prinde bine o femeie cu care sa imparta atat avutul, cat si responsabilitatile. Are diploma de inginer, ii plac caii, dar adora tractoarele care au 300 de cai putere. In prezent isi construieste o casa si nu vrea s-o tina goala, motiv pentru care e musai sa-si gaseasca jumatatea la emisiune. Ii plac fetele istete, sociabile si, daca se poate, inalte „cam de-un metru saptezeci”.

Catalin Dragu are 23 de ani, dar nici un dram de rabdare. Locuieste cu parintii ini satul Tia Mare, judetul Olt, unde se ocupa cu cresterea albinelor. Vrea sa se insoare si sa o invete pe aleasa inimii sale care-i treaba cu apiculatura. Marturiseste ca la el in ograda nu e loc de pesticide si lucruri artificiale, de aceea a perfectionat o metoda speciala de a produce mierea: poleniarea cu ajutorul bondarilor. Ii plac fetele vorbarete si nefumatoate, pe care abia asteapta sa le cunoasca.

