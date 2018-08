Kanye West, declarație controversată despre fiicele sale și felul în care percepe femeile

Kanye a spus într-un interviu că fiicele lui nu au schimbat deloc felul în care le percepe pe femei.

Invitat la ,,Jimmy Kimmel Live”, rapperul de 41 de ani a fost întrebat la un moment dat de prezentator dacă fiicele lui au schimbat modul în care percepe femeile.

West, cunoscut pentru disprețul său ocazional la adresa femeilor, a răspuns sec: ,,Nu, încă mă uit la Pornhub”.

Kimmel l-a rugat ulterior să clarifice și declarația controversată pe care a făcut-o în mai. Atunci rapperul a fost criticat vehement dupa ce a declarat intr-un interviu televizat ca sclavia este ,,o simpla alegere”.

,,Ok, auzim despre sclavie cam de 400 de ani. Patru sute de ani? Asta suna ca si cum a fost o alegere…”, a spus West.

West si-a nuantat ulterior declaratia, spunand ca a facut, de fapt, o paralela cu viziunea artistica pe care se presupune ca ar trebui sa o aiba un artist afro-american.

,,Asa cum Holocaustul este asociat cu evreii, sclavia este, de obicei, asociata cu persoanele afro-americane.”, a conchis el atunci.

Kanye și-a rafinat declarația pentru Jimmy Kimmel spunând: ,,Ce mișto în lumea asta e faptul că lumea poate să te vadă într-o stare nu foarte bună, dar absolut autentică. Comentariile mele sunt uneori ca sindromul Tourette.”, a spus Kanye.

Kanye a mai vorbit și despre faptul că e bipolar.

,,E important să vorbim despre sănătatea mintală, mai ales când persoana în cauză e și de culoare. În comunitatea noastră nu aveam terapeuți. Nu am avut niciodată parte de tratament sau de medicamente. Cu toate astea, cred că e bine că mama nu mi-a dat medicamente când eram mic.”, a spus starul.

Rapperul american a spus prima dată că e bipolar în luna mai, într-un interviu pe care l-a acordat după lansarea albumului "Ye".

"Nu am fost diagnosticat cu boală asta decât în urmă cu un an, când aveam 39 de ani", a spus rapperul, care atunci a refuzat, totuși, să spună despre ce tulburare psihică e vorba.

Într-o piesă de pe noul său album, Kanye chiar cântă: "That's my bipolar shit, nigga, what? / That's my superpower, nigga, ain't no disability / I'm a superhero / I'm a superhero".

Albumul, considerat a fi unul foarte dark, are și multe piese în care Kanye cânta despre sinucidere.

Surse din anturajul vedetei au declarat că soția acestuia, starletă Kim Kardashian, e foarte îngrijorată că rapperul ar putea să urmeze calea altor vedete precum Chester Bennington sau Avicii și s-ar putea sinucide, mai ales că rapperul a suferit în trecut și de episoade de depresie severă.

Kanye West a devenit cunoscut in anul 2000 si e castigator a 21 de premii Grammy. "Graduation", cel de-al treilea album al sau, a fost unul dintre cel mai bine vandute materiale discografice ale anului 2007.