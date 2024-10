(P) Sense4FIT Summit și Matrix au oferit o experiență unică pentru iubitorii de Body Building

La inceputul lunii septembrie, pasionatii de sport si nutritie, au avut parte de un festival unic în România, Sense4FIT Summit, care a fost mai mult decât un summit de fitness, nutritie si wellbeing, oferind participantilor sai o oportunitatea de a interactionacu o varietate de branduri din domeniu, cu experti de renume mondial, de a descoperi cele mai noi tendinte din domeniu si de a participa la clasele favorite.

​Evenimentul a fost structurat în multiple zone tematice, acoperind toate aspectele fitness-ului și sănătății: de la zona Mindfulness & Longevity- yoga, pilates și workshop-uri, la Vitality Stage, Main Stage, Bodybuilding Area cu concursuri și sesiuni de meet & greet, CrossFit Area cu provocări throwdown, Calisthenics, B2B Area pentru antreprenori și antrenori personali, Expo Area pentru branduri, o zonă de escaladă, o zonă dedicată artelor marțiale și un spațiu special pentru copii.

Peste 140 de experți din mai mult de 10 țări au luat parte la acest eveniment remarcabil. Unii din cei mai respectati Master Traineri din lume au sustinut antrenamente pe scena Sense4Fit Summit, precum Julio Papi, Eduardo da Silva, Alessandro Muo, Gil Lopez, Per Markussen, Israel Mallebre, etc.

​Workshop-urile dedicate sănătății, longevității, biohacking-ului și dezvoltării personale au avut un impact semnificativ, fiind sustinute de experții MindArchitect, Andy Szekely, Bogdana Păcurari și Florin Cujba, care au impresionat prin sesiuni interactive si educative.

Una din scenele Sense4FIT Summit a fost dedicata pasionatilor de bodybuilding. Participantii au avut ocazia sa ii cunoasca personal in cadrul sesiunilor de Meet&greet pe idolii lor in bodybuilding, Dorian Yates, Andrei Deiu și Ulisses, alaturi de campioni de top in bodybuilding, sa comunice, sa puna intrebari si sa afle din secretele succesului lor.

În cadrul summit-ului, zona dedicată bodybuilding-ului a fost complet echipată cu produse Matrix, oferind participanților acces la cele mai avansate echipamente de pe piață. Această zonă a fost gazda unor workshop-uri interactive și sesiuni de meet-and-greet cu legende ale fitness-ului, aducând împreună experți și pasionați din domeniu pentru o experiență unică.

De asemenea, pasionatii de bodybuilding au avut posibilitatea sa participe la workshopuri demonstrative, sustinute de Stefan Cosovanu si alti atleti de top din fitness, cu unele din cele mai performante echipamente fitness, oferite de Matrix Fitness.

​Matrix Fitness este un lider global în echipamente de fitness comerciale premium, cunoscut pentru inovația sa, designul elegant și tehnologia de ultimă generație. Fiind brandul de top al Johnson Health Tech (JHT), unul dintre cei mai mari producători de echipamente de fitness din lume, Matrix operează în peste 80 de țări, oferind soluții de fitness pentru cluburi de sănătate, facilități sportive și hoteluri de lux.

Cu un accent puternic pe tehnologie, Matrix oferă caracteristici avansate precum console cu ecrane tactile, platforme software conectate și echipamente de forță inteligente, îmbunătățind experiența utilizatorilor. Brandul domină piața prin livrarea de produse de înaltă calitate, durabile, care stabilesc standardul pentru inovație și design în industria fitnessului.

Misiunea Matrix este de a „schimba vieți prin inovație,” depășind constant limitele a ceea ce echipamentele de fitness pot oferi. Recunoscut pentru performanță și atracție estetică, Matrix Fitness rămâne o forță dominantă, oferind operatorilor și utilizatorilor de fitness cele mai bune tehnologii moderne de fitness. Pe lângă susținerea evenimentelor de referință, Matrix Fitness este liderul vânzărilor de echipamente de fitness pe piața din România, consolidându-și poziția de top în acest sector.

​Zona de Bodybuilding a gazduit si worksopuri educative, pentru pasionatii de bodybuilding. Unul din workshopuri a fost centrat pe importanta dezvoltarii si mentinerii unei posturi corecte, precum si prevenirea accidentarilor si refacerea corpului dupa accidentari, cu experti precum Tania Ghinea, Cristian Drosu si Dr. Cezar. De asemenea, Dr. Damian Serban a sustinut un workshop dedicat in zonai de bodybuilding, in care a vorbit despre secretele dezvoltarii masei musculare in fitness si importanta aportului optim de proteina pentru obtinerea celor mai bune rezultate in definirea si cresterea masei musculare.

Andrei Deiu, cel mai urmărit bodybuilder român pe rețelele de socializare : "A fost un vis devenit realitate să avem un eveniment de standard internațional în România, și să vină străinii la noi. A fost primul meu eveniment în țară și am fost aproape copleșit de emoție. A fost o bucurie să fiu alături de legende ca Dorian Yates și prieteni ca Ulisses. Abia aștept Sense4FIT Summit 2025."

Cu siguranta, Sense4FIT Summit a fost o experienta unica pentru pasionatii de sport, nutritie si wellbeing! Ne vedem cu siguranță la Sense4FIT Summit 2025!