(P) Julio Papi și Sense4FIT: O alianță de elita pentru lansarea Arikana Studios

Sense4FIT continuă să revoluționeze industria fitness-ului și wellness-ului în România printr-un parteneriat de excepție cu Julio Papi, o autoritate internațională în domeniul Yoga și Pilates, cu peste trei decenii de experiență. Împreună, aceștia lansează Arikana Studios – un concept premium dedicat atât sănătății fizice, cât și echilibrului interior, menit să redefinească standardele în fitness-ul holistic din România.

Julio Papi, o figură emblematică în domeniu, cu un parcurs profesional care îmbină știința sportului, fizioterapia și o pasiune profundă pentru inteligența mișcării, Julio aduce la Arikana Studios nu doar cunoștințe avansate, ci și o viziune profundă asupra modului în care exercițiul fizic poate transforma corpul și mintea.

Sense4FIT, recunoscut pentru inovațiile sale, precum S4F Summit – cel mai mare eveniment de fitness și wellness din Europa de Est – își reafirmă misiunea de a aduce schimbări pozitive în comunitate. Valorile lor, bazate pe educație, excelență și dorința de a inspira, se aliniază perfect cu filosofia lui Julio Papi: a oferi soluții inteligente de mișcare care să conecteze corpul, mintea și sufletul.

Julio Papi, ne impartaseste viziunea lui despre acest concept, despre beneficiile practicarii Yoga si Pilates si ce isi propune sa aduca valoros pe piata cu Arikana Studios.

Cum a început pasiunea ta pentru Yoga și Pilates?

Julio: Ani la rând, am călătorit în fiecare weekend în diferite țări pentru a preda cursuri și concepte de fitness, programe de antrenament și workshopuri. Am fost invitat să lucrez în 50 de țări de-a lungul carierei mele. La început, totul se învârtea în jurul claselor de fuziune dans-muzică, apoi m-am axat pe antrenamente funcționale. În anii ’90, Pilates a revoluționat industria fitnessului. Așa cum dansatorii profesioniști au adoptat Pilates înainte, în anii ’90 și profesioniștii din fitness au început să-l practice pentru a se recupera de pe urma problemelor de sănătate cauzate de activități de fitness dezechilibrate. Pilates a devenit o tendință demnă de studiat și practicat. M-am certificat mai întâi în Pilates Mat Work, apoi am urmat multe alte certificări.

Am început să descopăr Yoga în 1998, când aveam nevoie de posturi pentru a aplica diferite tehnici de stretching în cadrul unui program de antrenament pe care îl concepusem: Power Stretch, care după câțiva ani a devenit Integrated Stretch. În timp ce predam workshopuri de Integrated Stretch în țările unde eram invitat, practicam Yoga în mod intermitent, în funcție de sezon.

Timp de un deceniu am practicat Ashtanga (seria primară), Bikram Yoga, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, până când, în India, eu și iubita mea de atunci (Anya, acum soția mea) am întâlnit-o pe Usha Devi, o studentă directă a lui Guruji BKS Iyengar. Ea ne-a făcut să ne îndrăgostim de metoda Iyengar Yoga, și de atunci continuăm, pana astazi.

Cred că este relevant să menționez că am practicat Karate timp de 15 ani înainte de a începe cu fitnessul. Figura unui Maestru de urmat și de la care să înveți este foarte prezentă în tradițiile estice. Karate-ul și Yoga, în esență, au multe analogii pentru mine.

Ce te-a motivat să faci tranziția de la fitnessul tradițional la concepte precum Yoga și Pilates?

Julio: Nu îmi amintesc un moment precis care să fi fost „acel moment” în care Yoga și Pilates au devenit un stil de viață. După o viață întreagă dedicată sportului și fitnessului, a părut pur și simplu o tranziție naturală.

Astăzi, sunt pe deplin implicat în sport și fitness – este jobul meu. Dar Pilates, mai întâi, și acum Yoga, sunt sursa mea de sănătate și câmpul meu de explorare către potențialuri mai înalte în mine însumi. Practic Yoga aproape în fiecare zi, iar felul meu de a gândi, simți și trăi este foarte mult modelat de practica mea personală de Yoga. Nu am nicio îndoială.

Ambele concepte se referă la cum să practici un exercițiu care este inteligent și aduce inteligență corpului și minții. Sportul și fitnessul pot face asta, cu siguranță. Dar Pilates și Yoga sunt abordate cu o stare de spirit diferită, într-o dimensiune mai introspectivă, oferind o oportunitate excelentă de a experimenta momentul prezent. Ele afectează multe straturi ale complexului corp-minte uman, nu doar aspectul fizic.

Cum ne ajută antrenamentul de Pilates?

Julio: Pilates, într-adevăr, este o „tehnică de mișcare”. Prin dobândirea și integrarea unui set de principii posturale și de mișcare, corpul se revitalizează prin dobândirea și integrarea unui set de principii posturale și de mișcare, corpul se revitalizează, își crește sau își menține funcționalitatea, devenind pregătit să se miște în siguranță, fără durere, puternic, flexibil și în armonie cu propria natură.

Poate fi înțeles și ca o gimnastică posturală, cu un vocabular codificat de exerciții care, practicate împreună, aduc sănătate, forță și mobilitate persoanei care le efectuează.

Durerile de spate pot fi rezolvate prin aplicarea corectă a tehnicii Pilates. Același lucru este valabil pentru problemele de la umeri, șolduri, glezne, coate, încheieturi – orice ai numi. Pilates a devenit „atelierul de reparații” pentru persoanele cu afecțiuni musculo-scheletale. Oameni obișnuiți, dar și sportivi profesioniști, dansatori, artiști găsesc soluții pentru multe probleme de sănătate după câteva ședințe de Pilates realizate cu un profesionist calificat.

De ce recomanzi practicarea Yoga?

Julio: Yoga este, în primul rând, un sistem sau o metodă filosofică indiană. Scopul său este de a ajuta persoana să se ridice la întâlnirea cu adevăratul sine. Este o călătorie lungă. Sistemul a fost descris de înțeleptul Patanjali în textul cunoscut sub numele de Yoga Sutra, scris cu câteva secole după Hristos. Mii de ani mai târziu, tot în India, a apărut Hatha Yoga, un sistem care se conectează la ideile lui Patanjali, dar care adaugă mai multe tehnici și practici pentru realizarea Yoga. Una dintre aceste etape este Asana, posturile. Ceea ce este cel mai frecvent practicat în sălile de sport sunt Yoga Asana, posturile Yoga.

Prin posturi, corpul devine mai sănătos, respirația se îmbunătățește, inima se vindecă, iar mintea devine calmă și echilibrată din nou. După ce acest echilibru este atins într-o anumită măsură, alte „uși” încep să se deschidă, iar metoda completă poate înflori.

Yoga ajută la conectarea și înțelegerea planurilor fizice, energetice, emoționale, psihologice și spirituale ale ființei umane. În cele din urmă, și chiar de la început, nu mai este doar un exercițiu. Este mult mai mult.

Sense4FIT și conceptul Arikana Studios reprezintă un punct de referință în cariera dumneavoastră. Ce v-a atras să colaborați cu această echipă și să creați acest concept împreună?

Julio: Am cunoscut echipa Sense4FIT, fiind invitat să predau la evenimentele lor. Sense4FIT a adus în România Summit-ul Sense4FIT, care, în doar două ediții, a devenit al treilea cel mai mare eveniment de Fitness și Wellness din Europa. Este cel mai mare eveniment din Balcani și Europa de Est. Și nu este întâmplător. Proiectele anterioare ale Sense4FIT au avut un impact major, adesea introducând modele de afaceri în fitness care nu existau înainte pe acest teritoriu și dezvoltându-le cu succes. Desigur, au existat și „povești de insucces”, așa cum presupun că toți avem, inclusiv eu. Acestea par a fi lecții valoroase pentru succesul pe care îl au astăzi.

Este o echipă tânără și motivată, care dorește să fie un factor de schimbare și să îmbunătățească comunitatea din România prin acțiuni bune pentru toți. Pentru mine, asta este frumos și inspirator.

Am rezonat de la prima colaborare. Erau cu adevărat interesați de ceea ce fac, iar noi am început să discutăm despre ideile și visele noastre. Arikana Studios era o idee pe care o aveam de mulți ani, și am simțit că pot să o împărtășesc. A fost o potrivire. Un an mai târziu, deschidem împreună primul studio Arikana.

Cum s-a născut ideea Arikana Studios și ce rol ați avut în dezvoltarea acestui concept premium?

Julio: Una dintre valorile pe care le cultiv este recunoștința. Sunt atât de multe lucruri pentru care să fim recunoscători. Când vine vorba de România și de oamenii români, eu și familia mea putem doar să fim profund recunoscători. Ceea ce a început ca o altă aventură în fitness pentru mine, în 2012, mutându-mă la București și având un rol important în modelarea industriei fitnessului din țară timp de un deceniu, a devenit și o călătorie transformațională. Am venit în România ca o vedetă de fitness și manager de fitness. Vedeta a încetat să mai existe și a crescut ca profesor de Yoga. Yoga a crescut în mine și în familia noastră. Am fost susținut mult de comunitatea de Yoga din România. Practica noastră de Yoga a prosperat pentru că mulți oameni au început să ne urmeze.

De asemenea, odată cu venirea noastră în România, soția mea, pe lângă practica ei de Iyengar Yoga, s-a dedicat studiului și antrenamentului în metoda Fletcher® Pilates, una dintre cele mai prestigioase metode de Pilates la nivel mondial. După 12 ani dedicați Fletcher® Pilates, a fost numită Faculty – un punct de referință și pentru ea.

Acum 3 ani, imediat după pandemie, am primit o oportunitate extraordinară de muncă în Arabia Saudită, unde activez si in prezent. Dar soția și fiica mea, care s-a născut în România, sunt încă în București.

Nu sunt toate acestea suficiente motive pentru a ne simți profund recunoscători pentru experiența noastră românească? Arikana Studios este modul nostru de a da înapoi comunității din România. Nu există alte spații similare în țară. Cu siguranță, în curând vor apărea și altele. Comunitatea cere acest lucru. Cu Arikana Studios, facem lucrurile în felul nostru.

Arikana Studios propune un model de afaceri inovator, oferind Yoga și Pilates (inclusiv cursuri de grup de Reformer Pilates). Ce face acest concept unic pe piață?

Julio: Primul studio Arikana este un spațiu foarte mic. Ne dorim să rămână o dovadă de concept, un fel de mică „bombonieră”, un sanctuar al calmului, dotat cu echipamente excelente pentru Yoga și Pilates. Profesorii de Yoga vor avea la dispoziție frânghii, scaune, cărămizi, curele, pături. Profesorii de Pilates vor avea toate aparatele mari, cum ar fi Cadillac, diverse modele de Reformers, Chair, Ladder Barrel etc.

Este unic pe piața din România, deoarece încă nu există jucători care să ofere cele trei elemente ale ecuației în același spațiu: diferite tipuri de cursuri de Yoga, Pilates Mat Work și cursuri de grup de Reformer Pilates, precum și ședințe de antrenament personalizat pentru oricare dintre acestea.

În același timp, există un sistem specific de control al calității care include recrutarea foarte selectivă, nivelul de certificare al profesorilor, practica personală a acestora și o agendă de dezvoltare continuă monitorizată de direcțiune, care sunt eu. În ceea ce privește partea de Pilates, aceasta beneficiază de supravegherea Annei Glushkova, singura Fletcher® Pilates Faculty din Europa de Est. Profesorii din Arikana care doresc să învețe și să predea multe dintre conceptele unice pe care le oferim pot învăța de la noi și alături de noi. Le oferim tot sprijinul necesar.

Credem că, în scurt timp, vom ajunge la capacitate maximă, iar singura modalitate de a intra va fi prin recomandare, deoarece vor fi disponibile doar câteva locuri.

Ce planuri de extindere există și care este viziunea ta în acest sens?

Julio: Am fost implicat în extinderea multor jucători naționali din industria fitnessului de-a lungul carierei mele de manager. Simt că, în ultimele două decenii, studiile și practica mea au fost modelate în primul rând de Pilates și acum de Yoga. Observ că există o comunitate care cere spații dedicate pentru acestea. Mi-aș dori să văd astfel de spații în cât mai multe locuri, oameni care prosperă prin Pilates și Yoga, și să fac o diferență semnificativă în acest domeniu. Mi-ar plăcea să văd multe studiouri Arikana care aduc fericire oamenilor. Să continui să ajut și să susțin oamenii prin exercițiu și mai mult decât atât. Pentru că exercițiul înseamnă mai mult. Știu asta.

Ce recomanzi antrenorilor din industrie și antreprenorilor? Ce ar trebui să ia în considerare pentru a avea un produs eficient?

Julio: Pentru toți instructorii și profesorii: nu încetați niciodată să studiați, să vă antrenați și să practicați. Pentru acei instructori și profesori care vor să devină antreprenori, pot să dau exemplul meu. Am un master în Științele Sportului, o licență în Fizioterapie, nu știu câte cursuri și certificate obținute, cărți publicate în Italia și Spania, trei decenii de gestionare a echipelor de fitness în Italia, Spania, Cehia, România și Arabia Saudită. Dar pentru a deschide Arikana Studios, doar când am găsit partenerul potrivit am apăsat pedala de accelerație.

Un produs eficient are nevoie de un public țintă, conținut, structură, vizibilitate, marketing, inovație, monitorizare.

Ideea mea este că simpla deschidere a unei săli cu ceva echipamente, cunoștințe solide și o dorință puternică în spate nu este suficientă, mai ales într-o piață atât de dinamică precum cea din România. Este esențial să faci parte dintr-o echipă cu competențe multidisciplinare dovedite. Este nevoie de foarte mult know-how pentru a crea astfel de inițiative astăzi. Găsește-ți echipa și intră în joc. Este și mai distractiv așa.

Ce te motivează să continui să inovezi și să ridici standardele?

Julio: Prin exercițiu inteligent poți continua să schimbi (inovezi) și să îmbunătățești (ridici) calitățile (standardele) din tine.

Cu Pilates și Yoga, până în ultima zi, toate acestea sunt posibile. Ce vis minunat.

Arikana Studios reprezintă mai mult decât un spațiu – este o experiență unică, în care Yoga și Pilates fuzionează armonios. Studioul oferă o combinație rară de clase de Yoga (inclusiv stiluri diverse precum Iyengar), Pilates Mat Work, antrenamente cu aparate de Pilates de top, precum Cadillac și Reformer, și sesiuni de personal training. Totul este susținut de un sistem riguros de selecție și dezvoltare continuă a instructorilor, coordonat de Julio și de echipa sa.

Această colaborare marchează un nou capitol pentru comunitatea de wellness din România, unind viziunea inovatoare a Sense4FIT cu expertiza inegalabilă a lui Julio Papi, creând astfel un sanctuar al sănătății și armoniei – Arikana Studios.