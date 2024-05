Shiloh, fiica Angelinei Jolie și a lui Brad Pitt, strălucește in sala de dans sub îndrumarea coregrafului român Lil K. Carter

Shiloh Jolie-Pitt, în vârstă de 17 ani, demonstrează că talentul nu se moștenește neapărat, ci se dezvoltă prin muncă și pasiune. Fiica celebrului cuplu Angelina Jolie și Brad Pitt a impresionat recent prin abilitățile sale de dans, demonstrând că nu se bazează pe numele ei faimos pentru a se remarca.

​Aceasta a fost văzută într-un videoclip pe pagina de instagram a coregrafului român Lil Kelaan Carter, dansând pe melodia "Tanzania" de Uncle Waffles și Tony Duardo, cu Sino Msolo și Boibizza. În clip, Shiloh poartă pantaloni de trening și un tricou oversized, mișcându-se cu o grație și energie care au captivat audiența.

În vârstă de doar 20 de ani, Lil Kelaan Carter a împărtășit din abilitățile sale de dans cu Shiloh Jolie, fiica Angelinei Jolie, în cadrul unui curs pe care l-a organizat în inima orașului Los Angeles. Videoclipul ce o prezintă pe Shiloh dansând a acaparat primele pagini ale tabloidelor și a devenit subiect intens de discuție pe rețelele de socializare.

Lil K. Carter a fost impresionat de talentul tânărului star, remarcându-i potențialul excepțional. Colaborarea cu Carter aduce un plus de mândrie pentru comunitatea românească, demonstrând că talentul nostru este recunoscut și apreciat la nivel internațional.

Nu este pentru prima dată când Shiloh devine virală pentru aptitudinile sale de dans. În 2022, tatăl ei, Brad Pitt, a vorbit cu mândrie despre mișcările impresionante ale lui Shiloh într-un interviu pentru ET Online.

„Am lacrimi în ochi atunci când o văd dansând”, a spus Brad Pitt despre Shiloh, adăugând că este foarte frumoasă. Cu umor, el a recunoscut că nu știe de unde a moștenit talentul:

„Eu sunt domnul Două-Picioare-Stângi aici," a adăugat el râzând.

Întrebat despre viitorul copiilor săi și dacă speră să evite lumina reflectoarelor sau să îmbrățișeze artele creative, Brad Pitt a declarat că își dorește doar ca aceștia să descopere căile care le aduc bucurie.

Shiloh Jolie-Pitt, ghidată de talentul coregrafului Lil Kelaan Carter, continuă să impresioneze și să inspire prin pasiunea și dedicarea sa pentru dans, aducând un omagiu discret, dar puternic influenței românești în artele performative. Mai mult decât atât, perfomanțele tânărului au fost remarcate de presa din întreaga lume, care l-a ovaționat cu zeci de articole.

Cine este Lil Kelaan Carter

​Lil K Carter, nascut in Bucuresti si traind in prezent intre SUA si Romania, este cretive director, coregraf, dansator, fashion designer , cu realizari remarcabile in toate domeniile pana la varsta de 20 de ani. A inceput sa danseze de la varsta de 4 ani si la 16 ani a inceput sa se antreneze cu coregrafi din elita mondiala in Los Angeles.

La o căutare mai atentă pe paginile rețelelor de socializare ale artistului, aflăm că este român, cu puternice legături în SUA și în întreaga lume. Tânărul nu este străin evenimentelor din România și nici televiziunii din România: în 2021, a ajuns în semifinalele emisiunii „Românii au talent” (ProTV), demonstrându-și abilitățile artistice. In 2019 a câștigat competiția „Imperiul Leilor” (ProTV), obținând investiții semnificative în brandul său „The Hardest Generation”.

