Moment fabulos cu prințul Louis la Trooping the Colour. Nici Kate Middleton nu și-a putut stăpâni zâmbetul, a făcut deliciul publicului

Prințul Louis, mezinul familiei regale, a fost din nou în centrul atenției la Trooping the Colour. Micuțul a fost deliciul publicului și a amuzat pe toată lumea cu momentul său savuros.

​Energicul prinț nu și-a putut stăpâni entuziasmul și a început să danseze, în timp ce urmărea ceremoniile dedicate bunicului său, Regele Charles. Momentul a fost extrem de amuzant. Nici Kate Middleton nu și-a putut stăpâni zâmbetul, în timp ce sora mai mare, Charlotte, încerca să-l tempereze.

La doar 6 ani, Prințul Louis reușește să atragă atenția la fiecare eveniment public cu gesturile sale adorabilie.

Acest episod a adăugat încă un strat de farmec paradei, subliniind spiritul jucăuș al prințului Louis și relația simpatică dintre frații regali.

HRH Prince Louis dancing along to the pipes! ?? pic.twitter.com/tOlyh6gToX