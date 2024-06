Copy paste! Nicole Kidman, apariție rară alături de fiica sa, Sunday Rose: le despart 42 de ani, dar par surori gemene!

Citeste mai mult despre: Nicole Kidman

Nicole Kidman și fiica ei, Sunday Rose, au fost principala atracție la prezentarea noii colecții Balenciaga. Îmbrăcate în rochii negre, cu ochelari de soare și practic cu aceeași coafură, cele două par surori gemene.

Se pare că fiica în vârstă de 15 ani a lui Nicole a moștenit bunul gust al acesteia în materie de modă. Actrița australiană are întotdeauna apariții impecabile pe covorul roșu, stilul ei fiind unul elegant și clasic.

Sunday Rose este fiica cea mare a lui Nicole Kidman cu Keith Urban. Aceștia mai au împreună încă o fată, Faith Margareth, în vârstă de 13 ani.

Nicole însă are și doi copii adoptați, cu Tom Cruise, cu are are însă o relație dificilă. Aceștia, Connor și Isabella, au preferat să fie apropiați de Cruise și de biserica Scientologică. Distanța dintre Nicole și copiii ei a fost mereu accentuată de convingerile religioase.

“Ei singuri au ales să fie scientologi și, că mamă, treaba mea este să-i iubesc. Sunt un exemplu de toleranță și asta e ceea ce cred - că nu contează ce face copilul tău, copilul trebuie iubit și trebuie să știe că eu sunt deschisă să ofer iubire”, declara, în trecut, Nicole Kidman.

Nicole - care a fost căsătorită cu Tom - un adept înfocat al Bisericii Scientologice, între anii 1990 și 2001, a explicat că este foarte ”discretă” în legătură cu relației ei cu Isabella și Connor.

”Trebuie să protejez toate aceste relații”, spunea ea. ”Sunt convinsă 150 la sută că mi-aș da viața pentru copiii mei pentru că acesta este scopul meu”.

Nicole nu a fost prezentă la nunta Isabellei din 2015. Când tatăl actriței a murit, în 2014, fiica ei cea mare nu a fost prezentă la înmormântare, pentru a-i fi alături. Cele două vorbesc ”din când în când”, dar nu au fost văzute împreună din 2006.

Mai mult, presa a remarcat faptul că Nicole nu-și menționează niciodată copiii adoptați în timpul discursurilor de la ceremoniile de înmânare a premiilor la Hollywood.

