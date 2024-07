Romina Gingașu, românca măritată cu Piero Ferrari, moștenitorul imperiului auto, a mărturisit de ce nu îi poartă numele soțului: „Pentru el sunt capabilă de orice”

Recent, Romina Gingașu a fost invitată în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”, acolo unde a făcut dezvăluiri despre viața sa alături de miliardarul Piero Ferarri, moștenitorul imperiului auto.

Gallery









+ încă 2 fotografii

​Romina Gingașu (32 de ani) este originară din București, iar în vara lui 2021 s-a căsătorit în mare secret cu moștenitorul imperiului Ferrari, Piero Ferrari (79 de ani). Nunta a avut loc în sudul Italiei, într-o locație de basm, iar mirii au avut parte de un recital din partea celebrului Albano.

În podcastul lui Cătălin Măruță, Romina a mărturisit că nu a luat numele celebrului ei soț și a explicat și care a fost motivul. (Vezi imagini cu cuplul în GALERIA FOTO de mai sus)

„Nu sunt în buletin Ferrari. Eu sunt Romina Gingașu. Nu am luat numele de Ferrari după căsătorie. Suntem căsătoriți, însă nu am luat numele pentru că este marcă înregistrată. Și a fost decizia mea să nu iau acest nume, altfel n-aș fi putut să fac nimic în viața mea după…Deveneam un brand și atunci lucrurile se controlează de niște avocați, de un audit, de companii. E foarte complicat. El este Piero Lardi Ferrari, Lardi după numele mamei lui. Însă e ok, eu sunt Romina Gingașu și consider că personalitatea mea și tot ceea ce reprezint eu este Romina Gingașu, apoi Ferrari este, cum să zic, o extensie a ceea ce am învățat să fac mai departe în viață sau unde am decis să locuiesc, la Maranello”, a spus Romina în cadrul podcastului.

Soția lui Piero Ferarri a vorbit și despre decizia de a nu avea copii.

„Pe Piero îl ador, îl iubesc… Pentru el sunt capabilă de orice. Și când spun orice, chiar este orice. Poate să aibă miliarde de euro, n-or să fie niciodată ale mele și ale niciunei alte soții sau iubite. Pentru că sunt ale lui. (...) Între mine și Piero e o relație foarte strânsă și va fi pentru totdeauna. Nu o să devenim niciodată părinți, este decis. Între noi am decis. Eu nu vreau să am copii, iar pentru el nu mai e cazul. Ținând cont că eu am crescut fără tată de la 11 ani, nu pot să-i fac asta unui copil, nu pot să fiu egoistă”, a mai spus Romina.

​

Cum s-au cunoscut Romina Gingașu și Piero Ferrari

Cei doi s-au cunoscut în anul 2016, când tânăra era angajată la o companie care vindea avione private de lux.

„Romina a fost aleasa mea pentru că este un bun agent de vânzări, a încercat să-mi vândă un avion, era într-o divizie privată… Am rezistat șase luni, după care ne-am întâlnit și ne-am spus OK, putem fi împreună, putem merge undeva împreună”, a declarat în trecut Piero Ferrari pentru Cancan.

Romina și Piero au venit de mai multe ori în România și au participat la diferite evenimente. Tânăra este implicată în business-ul soțului ei.

Fotografii: Getty Images

​

Embed

​