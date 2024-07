Ramona Gabor a vorbit deschis despre cum s-a înțeles cu Irinel Columbeanu. „Monica în continuare îl ajută cum poate”

Aflată în România, Ramona Gabor a fost invitata lui Teo Trandafir la podcastul „Gând la Gând Cu Teo. Femeia de afaceri a povestit despre viața ei din Dubai, dar și despre recenta întâlnire cu fostul ei cumnat, Irinel Columbeanu.

Ramona Gabor a spus că se înțelege foarte bine cu ambii săi cumnați

„Soțul Monicăi (Mr. Pink) a fost ca un mentor pentru mine, într-ale businessului. Bineînțeles, el e foarte diferit. E genul: „trebuie să pui câteva milioane, dacă vrei să faci mulți bani”, iar eu sunt pe genul: „să construiesc pas cu pas”. Factorul acela de risc nu prea mă reprezintă. Vreau stabilitate, siguranță, nu vreau să risc chiar toți banii mei ca să mă îmbogățesc peste noapte. Îi spun și lui: eu sunt femeie, mie nu-mi trebuie foarte mult. Dacă am o sumă pe lună, eu sunt ok. Nu-mi trebuie să impresionez pe nimeni, trebuie doar să am o viață comodă”, mărturisește Ramona.

Monica Gabor a vorbit și despre fostul ei cumnat, Irinel Columbeanu. Ea a dat de înțeles că sora ei, Monica, îl ajută financiar.: „Cred că sora mea Monica a dat dovadă de o femeie extraordinară, care în continuare îl ajută cum poate și care a educat-o și pe fiica ei să fie la fel”.(...)

„Eu nu am avut o legătură apropiată cu el. Se întâmplă de multe ori să vezi în comentarii: dacă nu era el, tu nu existai sau că nu știa nimeni de tine. Înțeleg acest punct de vedere, dar eu m-am mutat din țară exact din acest motiv, să îmi demonstrez mie că pot să fiu cineva prin puterile mele, nu prin prisma altei persoane. Este un om pe care îl respect și îl voi respecta toată viața mea, pentru că este tatăl Irinei. Nu am avut niciodată o conversație, așa..de exemplu de 15 minute, să vorbim. Am ieșit așa..la mese, dar nu am avut o relație apropiată. Nu am fost așa cum sunt eu acum cu ambii mei cumnați. Ei sunt ca frații mei. Ne înțelegem, orice am nevoie - îi sun. Ne ajutăm unul pe celălalt. Suntem o familie”, a povestit Ramona despre relațiile cu apropiații.

Irina Columbeanu a însoțit-o pe mătușa ei la podcast, dar a privit din umbră. Teo Trandafir a menționat că a fost impresionată de modestia adolescentei.

Cum a petrecut timpul Ramona Gabor și Irina Columbeanu în vacanța din România

- Ce-ați făcut voi, fetele, la Bacău trei săptămâni?, a întrebat Teo.

„Irina s-a comportat exact ca o adolescentă. Verișorul ei, care este de o vârstă cu ea, a prezentat-o tuturor colegilor de clasă. Au fost și la niște majorate. Am ieșit la plimbări pe insulă, pe un lac de la noi. Am fost în Bucovina. A trecut timpul foarte repede. Am mâncat foarte mult, mai ales dulciuri. Dulciurile românești sunt cele mai bune și când vin în România nu mă pot abține”, a spus Ramona.

Legat de planurile ei, tânăra antreprenoare a mărturisit că se ocupă de afacerea ei și că, deocamdată, nu se gândește să-și întemeieze o familie.

-Vrei copii?, a întrebat-o direct Teo Trandafir.

„Sunt deschisă, dar nu pot să spun că am acea dorință - vreau copii acum. Sunt deschisă unei relații care să fie, în primul rând, armonioasă și cu pace.

-Da, dar tu o ai, a continuat prezentatoarea.

„Da, dar nu avem planuri de copii. Noi suntem în acea categorie (a cuplurilor care nu-și doresc copii) momentan. Bineînțeles, eu sunt deschisă. Eu ador copiii. Cred că sunt și destul de răbdătoare în general, nu doar cu copiii. Dar trebuie să recunoaștem că este o responsabilitate foarte mare. Admir mamele care reușesc să facă asta. Dacă ar fi să am un copil, vreau să fiu măritată, să am acea stabilitate, mai mult orientată pe familie, mai puțin pe business”, a răspuns modelul.

