Fiica lui Ion Țiriac preferă să muncească, deși tatăl ei e miliardar. Ce job are Ioana în Dubai

Citeste mai mult despre: Ioana Tiriac

Deși tatăl ei este miliardar, Ioana, singura fiică a lui Ion Țiriac, preferă să muncească. La 27 de ani,Ioana Țiriac își câștigă singură existența. Mama ei, jurnalista egipteană Sophie Ayad, este foarte mândră de realizările ei!

Gallery









+ încă 7 fotografii

​Ioana a locuit în SUA

Ioana Țiriac, născută din relația lui Ion Țiriac cu jurnalista Sophie Ayad, a locuit și a studiat în SUA o perioadă, dar după finalizarea studiilor s-a mutat în Dubai. Cu toate că în trecut și-a exprimat dorința de a urma cariera mamei sale în jurnalism, Ioana a ales în cele din urmă să se implice în domeniul imobiliar.

Sophie Ayad a postat pe rețelele de socializare o fotografie cu Ioana Țiriac, în care aceasta apare alături de alți agenți imobiliari de top, fiind recunoscută ca un adevărat „Superstar”.

Ioana Țiriac vizitează România cât de des poate. În urmă cu trei ani, a organizat „Bucharest Fashion Charity Show” la Stejarii, complexul de lux deținut de tatăl său, Ion Țiriac, în București.

„Cred că un copil norocos este cel care are posibilitatea să crească într-un mod logic și normal. Faptul că a învățat de la o vârstă fragedă că întotdeauna există cineva care are nevoie mai mare decât ea de anumite lucruri i-a fost de folos. Evenimentele pe care le organizează acum le face pe cont propriu, chiar dacă noi, eu și mama ei, am fost alături de ea... nu este deloc meritul meu”, a declarat Ion Țiriac la acea vreme.

Chiar dacă își câștigă proprii bani, Ioana Țiriac beneficiază și de cadouri luxoase din partea tatălui său. Acum trei ani, de Crăciun, a primit de la el o mașină în valoare de 350.000 de euro.

Sophie Ayad, o jurnalistă egipteană, l-a cunoscut pe Ion Țiriac în 1994, pe când miliardarul român locuia în Germania și era proprietarul unor turnee de tenis importante. Sophie, care lucra pentru revista Bunte, era cu aproape 31 de ani mai tânără decât Țiriac. Deși relația lor de dragoste nu a durat, au rămas în relații bune și colaborează profesional. Jurnalista i-a dăruit lui Țiriac doi copii, pe Karim Mihai și Ioana Natalia.

Ion Țiriac are copii cu două femei: Mikette von Issenberg, fost fotomodel, și Sophie Ayad, jurnalistă de origine egipteană. Mikette i-a dăruit un fiu, Ion Alexandru Țiriac, iar Sophie are doi copii cu Țiriac, pe Ioana și pe Karim. Deși trăiesc în țări diferite, cei trei copii au o relație specială cu tatăl lor.

Sursa foto: Instagram