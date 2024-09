În urmă cu 30 de ani era unul dintre cei mai doriți bărbați din lume, acum nici cel mai fideli fani nu l-au recunoscut. Cum a a fost surprins actorul

Citeste mai mult despre: Matt LeBlanc

L-am adorat în anii ’90 în rolul lui Joey Tribbiani, din îndrăgitul serial "Friends", însă cariera lui Matt LeBlanc a fost ca și inexistentă în ultimii ani. După "Friends", actorul a mai jucat în câteva filme și seriale, însă nu s-a mai bucurat de popularitatea de dinainte.

“După finalul serialului "Friends", am jucat în "Joey", un spin-off, care însă nu a fost la fel de bine primit de public. Presiunea era extraordinară. N-avea nicio șansă să aibă același succes ca "Friends". După ce s-a încheiat asta, am zis că nu mai vreau să fac nimic, să iau măcar un an de pauză. Dar au trecut 6 ani… în care m-am simțit bine. Nu mă gândeam deloc la muncă… Stăteam acasă, mă tundeam singur… A fost foarte grea revenirea, era bine să nu fac nimic”, a povestit Matt LeBlanc.

​Sursa foto: Profimedia

Actorul a dezvăluit că nu voia ca perioada "Friends" să se încheie. “Eu nu voiam să ne oprim. Devenise cel mai mare serial din lume. Cred că filmam 20 de ore pe săptămână, serialul era încă bun, scenariul bun. A fost o perioadă extraordinară. Dar a fost o decizie de grup – unii voiau să ne oprim, alții nu. Majoritatea a decis”, a mai spus actorul.

La 57 de ani, Matt LeBlanc este un personaj foarte discret, care apare rar în public sau la evenimente mondene. Ca și pe restul colegilor săi din "Friends", moartea lui Matthew Perry l-a devastat.

Actorul a fost surprins de paparazzi la un showroom auto, într-o ținută casual, cu părul cărunt și cu barbă, fiind greu de recunoscut. Matt LeBlanc este în prezent singur – a fost căsătorit, are un copil, însă momentan nu are nicio iubită despre care să se știe în lumea mondenă.