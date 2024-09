Și-a întrecut mama în înălțime! Fiica Andreei Antonescu, elevă în al doilea an în România: până în 2023 a învățat în SUA

Citeste mai mult despre: Andreea Antonescu

Andreea Antonescu și-a susținut fiica cea mare la începutul noului an școlar. Sienna, în vârstă de 13 ani, s-a mutat anul trecut în România: până atunci, adolescenta a locuit alături de tatăl său, Traian Spak, în Statele Unite.

Cântăreața a postat o imagine alături de Sienna la începutul noului an școlar, din curtea Liceului de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”. Îmbrăcată într-o fustă neagră de piele și o cămașă, eleva a pozat alături de mama sa, spre încântarea fanilor. Adolescenta a trecut în clasa a VII-a.

„E foarte simpatică și sensibilă Siena, însă tunsoarea chiar trebuie schimbată”, i-au sugerat aceștia.

​

Sienna a revenit în România la scurt timp după ce mama sa i-a adus pe lume o surioară – Venice Victoria. Din păcate, imediat după naștere, Andreea Antonescu s-a despărțit de tatăl fetiței, Victor Vrînceanu.

​

„Ea a studiat acolo. Și, acum, de dragul fetiței celei mici, Venice, și al meu a decis să rămână aici. Fiică-mea a rămas cu mine. Aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu. Ea și-a dorit să rămână aici, dar era și visul meu să am fetele aici. Dincolo de trăirile pe care le aveam eu, supărările, că aveam doi copii pe două continente și îmi era foarte greu, acum am inima împăcată. Nimic nu e mai frumos de atât, să fiu cu fetițele. Sunt foarte fericită, sunt liniștită. Nu mai am niciun necaz”, povestea Andreea Antonescu într-un interviu pentru cancan.ro.

Gallery









+ încă 26 fotografii

​

Cu un copil adolescent și cu unul bebeluș, Andreea Antonescu spune că e pregătită pentru o nouă relație. „Sunt fericită! Este pentru prima oară în viața mea când pot să spun cu mâna pe inimă că da, sunt fericită! Cum să nu fiu pregătită pentru o nouă relație? Sunt pregătită pentru orice! Mi-am dat seama, de-a lungul timpului, că nimic nu a fost întâmplător în viața mea, nimic nu a fost o greșeală”, a declarat pentru OK Magazine.

Embed

​