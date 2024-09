Îi știu secretele murdare, dar nu spun nimic. J Lo, Leonardo DiCaprio și Justin Bieber tac mâlc în contextul arestării lui P Diddy

Citeste mai mult despre: P Diddy

La sfârșitul anilor ’90 și începutul anilor 2000, P Diddy organiza cele mai „nebune” petreceri de la Hollywood. Toată „lumea bună” era invitată la „dezmat”: de la Jennifer Lopez, care era iubita lui Diddy, până la Leonardo DiCaprio, Justin Bieber sau Ashton Kutcher – toți s-au „destrăbălat” la aceste evenimente exclusiviste.

Însă P Diddy a căzut în dizgrație în momentul în care mai multe femei l-au acuzat de agresiune sexuală, viol și trafic de persoane. Un clip în care își bate violent o fostă iubită a șocat pe toată lumea. Acum, Diddy este în arestul poliției, care strânge probe ca să-l țină definitiv după gratii. Deși sunt multe staruri de la Hollywood care știu secretele murdare ale lui Diddy, nimeni nu vorbește, motiv pentru care rapperul a scăpat cu basma curată atâția ani.

​În contextul arestării lui P Diddy, mai multe clipuri și fotografii din trecut au „împânzit” internetul. Un clip de acum 25 de ani, în care rapperul parcă prevestise arestarea sa, face furori pe net.

„O să auziți despre petrecerile mele. O să le închidă. Probabil o să mă aresteze, vor face tot felul de lucruri nebunești doar pentru că vrem să ne distrăm. Ori de câte ori aduci un element diferit în mediul oamenilor, lucruri care lărgesc orizonturile oamenilor, aceștia se simt intimidați. Sunt mulți oameni care se simt intimidați de asta”, spunea P Diddy, pe numele lui real Sean Combs.

​

Diddy a fost acuzat de trafic de persoane în scopuri sexuale și alte infracțiuni conexe și cel mai probabil va petrece aproximativ 10 ani după gratii.

Zeci de fotografii de la celebrele „White Parties” sunt acum postate pe rețelele de socializare. O imagine în care P Diddy apare în pat alături de J Lo face vâlvă printre fani.

Potrivit unui om "din interior" din industria muzicală, Tom Swoope, care și-a povestit amintirile despre cum a „supraviețuit” petrecerilor White Party ale lui Diddy pe canalul său de YouTube, „First Off In My Opinion: Story Time”, petrecerile erau împărțite în „niveluri” de acces.

Existau „admiterea generală” și apoi o serie de „niveluri” care se terminau cu intrarea în sanctuarul interior, unde se desfășurau adevăratele petreceri. Acestea presupuneau, potrivit afirmațiilor, umilirea sexuală a invitaților, bărbați și femei, cu promisiunea de contracte muzicale sau bani.

Swoope și alții au vorbit despre drogurile care erau prezente – ecstasy, cocaină – care erau prizate de pe tot felul de suprafețe, inclusiv de pe corpurile invitaților.

Prima petrecere „White Party” a avut loc pe 7 septembrie 1998. Paris Hilton a descris-o drept „iconică”. Fotografiile de la aceste adunări sunt ca o capsulă a timpului cu vedete din acea eră: Howard Stern, Kelly Osbourne, Aretha Franklin, Martha Stewart, Jay-Z și Beyonce, cuplul „de succes” Tommy Lee și Pamela Anderson.

​

Combs, în vârstă de 54 de ani, a fost arestat săptămâna trecută la un hotel din New York și acuzat de crimă organizată, trafic de persoane în scopuri sexuale prin forță, fraudă sau constrângere și transportarea în vederea prostituției.

Miercuri, lui Combs i-a fost refuzată a doua cerere pentru eliberare pe cauțiune.

Combs a pledat nevinovat pentru acuzațiile de trafic de persoane pe 19 septembrie.