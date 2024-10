Premieră la TV! Loredana și Marius Manole, cuplul anului. Au cântat împreună cea mai frumoasă piesă românească de dragoste. Cum s-a descurcat artistul VIDEO

Recent, o premieră de zile mari a avut loc la TV. Formând un duet absolut inedit, Loredana și Marius Manole au cântat împreună piesa „Bună seara, iubito!”, scrisă acum mai bine de 35 de ani.

În cadrul ediției aniversare de 17 ani de La Măruță, în care mai mulți artiști și-au unit eforturile pentru o cauză nobilă - strângerea de fonduri pentru construirea celui mai mare spital de pediatrie pediatrică - Loredana l-a invitat pe Marius Manole să cânte alături de ea și de formația Agurida unul dintre cele mai mari hituri românești din toate timpurile.



”Trebuie să spun că asta e una dintre melodiile mele preferate și că minunatul actor Ion Caramitru era incredibil, extraordinar. Cred că am ascultat piesa asta în ultimele zile de vreo 60 de ori. Nu am mai cântat niciodată cu Loredana”, a mărturisit actorul.

Vizibil emoționat, Marius Manole a recunoscut că nu cântă foarte des, dar a oferit, LIVE, o interpretare seducătoare și sensibilă în același timp.

”Au dat oamenii mesaje și au zis: spune-i lui Manole că are două roluri senzaționale, unul din Groapa, unul în VLAD”, a spus Cătălin Măruță la finalul piesei.

Loredana, încântată de prestație, l-a îmbrățișat și i-a făcut actorului o invitație de nerefuzat: ”Acum, că am repetat aici, te aștept la Sala Palatului, cu public, pe 16 și 17 noiembrie. Bravo! Bravo!”.

Momentul video integral poate fi urmărit AICI

Embed

​



Marius Manole, prezentatorul emisiunii Întrebarea Mesei Rotunde, vă așteaptă sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 9.00, ACASĂ, cu o ediție specială, al cărei invitat este actorul Sergiu Costache, care va dezvălui picanterii din culisele serialelor CLANUL și TĂTUȚU'.