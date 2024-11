Cu cine a votat Barron, fiul cel mic al lui Donald Trump. Mama lui, Melania, l-a pozat la urna de vot. ”Primele alegeri din viața lui”

Melania Trump a postat pe social media o imagine cu fiul ei, care a împlinit 18 ani anul acesta și care a votat pentru prima oară în viața lui.

Fosta Primă Doamnă a SUA Melania Trump a confirmat că fiul ei, Barron, a acordat votul lui tatălui său, în curs pentru președinția SUA împotriva vicepreședintelui Kamala Harris.

Voted for the first time - for his dad! #18yearsold #presidentialelection #proud pic.twitter.com/kTzMFNn1AS