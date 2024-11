S-a născut bărbat, dar acum e o femeie superbă! Pedro Pascal și-a adus sora transgender la premiera Gladiator II, iar fanii au copleșit-o cu complimente

Starurile noului film Gladiator au făcut spectacol pe covorul roșu la premiera de la Londra, însă toți ochii au fost pe Pedro Pascal și pe sora lui, Lux. Imaginile cu cei doi au făcut senzație pe rețelele de socializare: actorul a fost foarte protectiv cu sora lui și chiar i-a aranjat rochia pentru a ieși perfect în fotografii.

„Sora ta a fost vedeta serii, e superbă!”, i-au transmis fanii pe Instagram.

„Amândoi sunteți minunați, senzaționali! Aveți gene grozave!”

​Pedro Pascal, popular pentru rolurile sale din Game of Thrones, Narcos și, mai nou, The Last of Us, este un familist convins și are mare grijă de sora sa. Lux, în vârstă de 32 de ani, și-a făcut publică tranziția în 2021, când a apărut pe coperta revistei chiliene Ya.

Actrița a dezvăluit că a început tratamentul hormonal în iulie anul precedent, iar întreaga familie i-a oferit un sprijin incredibil. „Este ceva foarte natural pentru toată familia mea și aproape ceva ce se așteptau să se întâmple,” a spus ea.

​Înainte de a se declara transgender, Lux s-a identificat mai întâi ca gay și apoi ca non-binară, ceea ce a condus-o în cele din urmă să-și dea seama că este femeie.

„Cred că, dacă aș fi fost suficient de sigură pe mine, aș fi făcut tranziția în adolescență. A fi femeie este mult mai simplu pentru mine, dar încă pledez pentru ca identitățile non-binare să aibă un loc în societate,” a explicat ea.