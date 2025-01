Mama lui Sebastian Stan, o femeie de o frumusețe aparte. Cum arăta în tinerețe femeia care a “părăsit România pentru o viață mai bună”

Actorul româno-american Sebastian Stan nu ar fi ajuns premiat cu Globul de Aur dacă nu ar fi existat sacrificiile făcute de mama acestuia. Starul este conștient de acest lucru și a ținut să îi mulțumească mamei sale în discursul pe care l-a susținut pe scena Golden Globes. Georgeta Orlovschi, mama lui Sebastian Stan, i-a oferit acestuia șansa la o viață mai bună în momentul în care a părăsit România pentru Austria, iar în final cei doi au ajuns în America.

„Îi dedic asta mamei mele, care a părăsit România în căutarea unei vieți mai bune. Ea mi-a dat totul, și tatălui meu vitreg, Tony, care a luat o femeie singură și un copil mare. Îți mulțumesc că ai fost un bărbat adevărat. România, te iubesc!”, a spus Sebastian Stan pe scena Golden Globes, în momentul în care a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun actor într-un film comedie/musical.

România ocupă un loc aparte în inima lui Sebastian, chiar dacă a plecat din orașul natal, Constanța, când avea doar opt ani. Mama lui, profesoară de pian, l-a luat cu ea la Viena, unde au trăit 3 ani, după care s-au mutat în Statele Unite. Părinții au divorțat când el era foarte mic, iar tatăl este tot în America, dar pe coasta de Vest.

​Sebastian și mama sa s-au stabilit în Rockland County, New York, după ce aceasta s-a recăsătorit cu directorul unei școli din Statele Unite. În timpul anilor14 de liceu, Sebastian Stan a participat la numeroase producții teatrale școlare, precum „Harvey”, „Cyrano de Bergerac” și „West Side Story”, descoperindu-și astfel pasiunea pentru actorie. A urmat cursurile Universității Rutgers, Mason Gross School of the Arts, beneficiind de un an de studiu la Shakespeare's Globe Theatre din Londra, experiență care i-a consolidat abilitățile actoricești. A absolvit în 2005, iar în 2002 a obținut cetățenia americană, potrivit stirileprotv.ro.

Sebastian Stan a postat în trecut imagini cu mama sa, din copilăria din România. Din fotografiile făcute publice, putem vedea că Georgeta Orlovschi este o femeie superbă. Câteodată, actorul o ia la evenimente, însoțindu-l pe covorul roșu.

Actorul menționează în interviuri și legătura specială pe care o avea cu bunica sa: „După ce a murit mamaia a fost greu pentru mine să mă întorc, pentru că știu că trebuia să merg la cimitir, să înfrunt situația.”

Anul 2024 a fost unul de excepție pentru Sebastian Stan, iar acest lucru s-a reflectat în cele două nominalizări pe care le-a primit la Globurile de Aur 2025. Una dintre ele recunoaște cea mai bună interpretare masculină pentru rolul său din drama „The Apprentice”, în care îl interpretează pe Donald Trump, iar cealaltă îi onorează prestația din comedia/muzicalul „A Different Man”.