Mama ei era considerată cea mai frumoasă femeie din lume, iar ea îi calcă pe urme. Fiica Monicăi Bellucci, copia perfectă a mamei sale

Despre Monica Bellucci, mulți spun că este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Chiar și la 60 de ani, actrița italiană continuă să impresioneze cu farmecul și trăsăturile sale superbe. Fiica sa, Deva Cassel, îi calcă însă pe urme, moștenind frumusețea inconfundabilă a mamei sale. La doar 20 ani, Deva este deja un model consacrat și cochetează și cu ideea de a-și construi o carieră în cinematografie, asemenea părinților săi.

Într-un videoclip recent postat pe rețelele de socializare, Deva pare copia fidelă a mamei sale. Cu părul coafat în bucle rebele, ea aduce aminte de Monica Bellucci în tinerețe. De altfel, Deva a împărtășit și o fotografie veche cu mama sa, în care asemănarea dintre ele este izbitoare.

​Sursa foto: Getty Images

Deva a vorbit despre influența părinților ei, actorul Vincent Cassel și Monica Bellucci, într-un interviu pentru Gen V, în noiembrie 2023. „M-au învățat să privesc mereu înainte, să mă protejez, să fiu bună și să păstrez întotdeauna curiozitatea vie. M-au învățat cum să fac față situațiilor neașteptate și să trăiesc după propriile reguli, respectând mereu oamenii și mediul în care mă aflu.”

Gallery









+ încă 36 fotografii

​

Deva a fost crescută în Paris, țara natală a tatălui ei, dar a petrecut perioade importante și în Roma sau Rio de Janeiro. Într-un videoclip realizat în martie 2023 pentru Vogue France, Deva și-a exprimat dragostea pentru Paris, pe care îl consideră „unul dintre cele mai frumoase orașe din lume.” „Nu cred că poți găsi un croissant bun în altă parte decât în Paris,” a glumit ea.

Cariera Devei în modelling a început la doar 14 ani, când a devenit imaginea unei campanii de parfumuri pentru Dolce & Gabbana. De atunci, a colaborat cu branduri de renume precum Dior și a apărut pe coperta Vogue Italia alături de mama sa în 2021. „Lumea modei m-a inspirat încă de când eram copil, pentru că mi s-a părut mereu important să-ți exprimi ideile prin ceea ce porți,” a declarat Deva într-un interviu pentru Numéro.

Gallery









+ încă 4 fotografii

​

Deși a știut dintotdeauna că își dorește să lucreze într-un domeniu creativ, nu și-a imaginat cât de repede va avea succes. „Știam că vreau să lucrez în această industrie la un moment dat, dar nu mă așteptam să o iubesc atât de mult și să-mi câștig existența din asta,” a spus ea pentru Gen V.

În plus față de modelling, Deva și-a început recent cariera în cinematografie. În 2023, a apărut în filmul italian The Beautiful Summer, iar în curând va putea fi văzută în serialul Netflix The Leopard.

„Cinema-ul m-a fascinat încă din copilărie, dar am refuzat ideea de a lucra în această industrie pentru că nu voiam să fac același lucru ca părinții mei. Apoi, pe măsură ce timpul a trecut, am înțeles că mă intrigă, că implică lucruri pe care deja le cunosc, dar care totodată mă scot din zona mea de confort,” a explicat ea.