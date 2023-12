VIDEO Doi americani care călătoresc prin toată lumea au spus care este cel mai frumos loc din România

Citeste mai mult despre: Divertisment

Avem o țară superbă și nu o spunem noi, ci doi americani care au fost pur și simplu vrăjiți de locurile pe care le-au descoperit pe meleagurile noastre. Ashley și Christian și-au propus să viziteze toate țările de pe glob, iar în urmă cu câteva luni au bifat o vacanță în România.

Călătoresc din martie 2017 și spun că nu au de gând să se oprească până nu văd toate tările din lume. Cei doi turiști americani au vizitat peste 30 de țări și au ajuns pe patru continente. Spania, Italia, Slovenia, Bulgaria, Franța, Austria, Elveția sau România sunt doar câteva dintre țările pe care Ashley și Christian le-au bifat deja în Europa.

În periplul lor prin România, Ashley și Christian au descoperit la pas Bucureștiul, s-au delectat cu delicii pe străduțele din Sibiu, Brașov sau Sighișoara, au înnoptat la hotelul Castel Dracula și au avut parte de o aventură memorabilă pe Transfăgărășan.





„Transfăgărășanul este cel mai cunoscut drum din România și, fără îndoială, cel mai frumos! Revista Top Gear a votat Transfăgărășanul ca fiind cel mai tare drum de condus din lume și se ridică la înălțimea așteptărilor! Ne-am oprit la cascada Bâlea, la telecabină și în cel mai înalt punct al autostrăzii se află Bâlea Lac. Ne-am oprit de mai multe ori pentru a descoperi istoria locului și pentru a admira priveliștea, și chiar am văzut TREI URȘI! Ne-am oprit la barajul Vidraru pentru a ne minuna de ingineria acestuia și am putut vedea și Cetatea Poenari, casa lui Vlad Țepeș. Chiar dacă Google spune că puteți finaliza acest drum în 2 ore și 40 de minute, nouă ne-a luat toată ziua, & credem că acest videoclip arată de ce :)”, au scris cei doi tineri în dreptul clipului pe care l-au urcat pe canalul lor de Youtube și care are zeci de distribuiri și pe Facebook.



Fotografii: Instagram ashleyandchristian/ capturi Youtube







Mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai sus