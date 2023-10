Ce i s-a întâmplat unui vânător de fantome după ce a vizitat ”cea mai bântuită păpușă din lume”. ”Sunt blestemat”

Un vânător profesionist de fantome din Nashville spune că a vizitat ”cea mai bântuită păpușă din lume” - iar acum oamenii sunt convinși că este blestemat.

Gallery









+ încă 2 fotografii

​

Kalani Smith (25 de ani) și un youtuber din Canada cunoscut drept Exploring with Josh au executat un ritual asupra terifiantei păpuși Robert.

”Mulți dintre oamenii care au venit aici și au privit în ochii lui Robert au avut mai apoi probleme cu mașina, necazuri în căsnicie, iar unii chiar au făcut cancer”, a menționat Smith într-un clip postat pe TikTok, care a strâns aproape 40.000 de vizualizări.

Robert sălășluiește într-un muzeu din Key West, Florida. Păpușa, un băiat îmbrăcat într-un costum de marinar, care ține în brațe un căței, ar fi fost cadou pentru un băiețel care a crescut și a devenit un artist excentric.

Se pare că păpușa Robert are abilități supranaturale care îi permite să se miște și să chicotească - și se spune că a inspirat povestea filmului cu Chucky din 1988, “Child’s Play.” O singură privire și poate arunca un blestem asupra vizitatorului.

”Se spune că păpușa poate blestema oamenii care o filmează sau o pozează fără permisiunea ei - iar noi nu am întrebat. Când am văzut-o, o senzație puternică, electrică, a umplut aerul”, a mărturisit Smith pentru Jam Press.

”Am perceput niște voci care au apărut și pe înregistrarea noastră. De asemenea, spiritul din cutie ne-a spus că vrea să rămânem”.

Lucrurile au luat rapid o întorsătură negativă.

”Am fost atacați după ce am performat un ritual care implica sânge. Ne-am simțit de parcă luasem foc. S-a făcut brusc foarte, foarte cald și am început amândoi să vomităm”, a explicat Smith.

Vânătorul de fantome a mai dezvăluit că, de când a filmat clipul cu păpușa, a avut parte de tot felul de ghinioane, precum zboruri de avion anulate, bagaje pierdute și inflamație și durere în ochi.

Acesta intenționează să-și ceară scuze de la Robert și să facă o curățire spirituală pentru că ”nu mai suport”.

Utilizatorii TikTok și-au dat și eu cu părerea: ”Nu mai risca siguranța ta doar pentru a face un video. Data viitoare, atenție cu investigațiile paranormale”.

”Omule, este prea mult, gândește-te la sănătatea ta”

”Te rog, ai grijă de tine și de Josh. Chiar îmi fac griji pentru voi”, a mai scris altcineva.

Foto: Profimediaimages