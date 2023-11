Cătălin Cherecheș, primele declarații după ce soacra lui a fost reținută de procurorii DNA: „Aștept ca vițelul la poartă nouă să-mi dea nevastă-mea niște explicații”

Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a lansat acuzații jignitoare la adresa soacrei sale într-un interviu la un post TV de știri, după ce aceasta a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA. Femeia i-ar fi dat mamei unei judecătoare de la Curtea de Apel Cluj 50.000 de euro, pentru o sentinţă mai blândă în procesul de corupție al edilului.

Claudia Gliga, soacra primarului Cătălin Cherecheș, a fost reținută pentru 24 de ore, pentru dare de mită. Ea va fi dusă la Tribunalul Mureș cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile, scrie hotnews.ro.

„Mă simt ca un vițel la poartă nouă, încă sunt la birou și nu înțeleg despre ce e vorba, decât ceea ce-mi spunea tată, Dumnezeul să-l odihnească, că mâine se împlinesc 22 de ani de când mă privește de sus, respectiv „Cum te … soacra, nu te … nimeni”. Am vorbit zece secunde cu nevasta-mea și aștept acum să-mi dea niște explicații. Pentru mine familia înseamnă, cel puțin până acum câteva luni, înseamnă mama, că trăiește, tata că mi-l imaginez, și de câteva luni nevasta mea. În rest, să se descurce alții. M-am trezit într-un film în care joc rolul de Pluto într-o scenetă cu Tom și Jerry, adică cineva se întâlnește într-o piață în Târgu Mureș, că părinții soției mele sunt din zonă, și negociau într-un fel un dosar penal. Din câte mi-a spus avocatul negociau pe o prăjitură, o promisiune paradoxal! Tu soacră, sau ce ești tu, să promiți 50.000 de euro? Pentru cine? Pentru un dosar care e de 8 ani în instanță, care e super mediatizat, un dosar care în faza finală se aplică un control judiciar cu interdicția de a părăsi țara, pe care am înțeles-o, că așa trebuie să fie, că au fost tot felul de indivizi care au plecat, am înțeles, mi-am asumat. Dumneavoastră credeți că un om care are un proces pe final își imaginează că nu este monitorizat 24 din 24?", a declarat Cătălin Cherecheș la postul de știri, potrivit ziare.com.

Primarul din Baia Mare a mai spus că ar fi dispus să-și părăsească soția, deși este însărcinată: „Vă spun un lucru, dacă soția mea m-a mințit, mi-a ascuns lucruri indiferent din ce motiv, ea sau mama ei, să îmi facă bine, în secunda doi, Cherecheș devine cel mai râvnit burlac al României”.

„Vreau atât s-o întreb pe doamna asta care este mama soției mele, cum a ajuns ea la această persoană? Aștept că vițelul la poartă nouă la birou să iasă nevasta mea să-mi dea niște explicații. (...) Mama soției mele să stea o sută de ani în închisoare dacă a făcut ceva greșit…”, a mai adăugat Cherecheș.

Cătălin Cherecheș s-a căsătorit cu creatoarea de modă Tabita Gliga, la începutul lunii septembrie a acestui an. Ceremonia a avut loc pe Câmpia (Câmpul) Tineretului, un spațiu verde emblematic pentru oraș, și transmisă LIVE pe pagina de Facebook a primăriei.





​Cu doar câteva săptămâni în urmă, primarul îi făcea declarații siropoase partenerei sale pe Facebook:

„Vom începe curând o nouă etapă a călătoriei noastre împreună. Sunt deja cel mai norocos bărbat din lume doar pentru că mă iubește și a acceptat să devină soția mea. Fiecare zi petrecută în preajma ei este o binecuvântare și dovada că iubirea adevărată nu cunoaște limite.

Tabita, ai fost farul meu în cele mai întunecate nopți și zâmbetul care le-a transformat în cele mai strălucitoare dimineți. Divină și magică, mereu alături de cei care au nevoie, de cei pe care îi iubește, familia ei, din care am privilegiul de a face și eu parte”.

Sursă foto: Facebook/ Cătălin Cherecheș

