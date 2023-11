Ce a pățit o femeie după ce a acceptat o întâlnire amoroasă pe Tinder. Ceea ce i-a făcut bărbatul depășește orice imaginție

O femeie spune că, după ce a acceptat o întâlnire pe Tinder, a călătorit timp de trei ore pentru a-și întâlni ”perechea”. Ce i s-a întâmplat a lăsat-o fără cuvinte.

Gallery









+ încă 2 fotografii

​



Întâlnirile romantice intermediate de site-urile de dating au întotdeauna o doză de necunoscut, pentru că niciodată nu ști la ce să te aștepți de la cealaltă persoană.

Cu toate acestea, o femeie a fost lăsată perplexă după ce un bărbat cunoscut pe Tinde i-a spus că este ”grasă” și a condus-o la gară la doar cinci minute după ce s-au văzut.

Jade Savage a cheltuit 93 lire sterline pentru a ajunge de la Leicestershire la Peterborough pentru o întâlnire stabilită pe Tinder. Aceasta spune că a fost numită grasă și că a fost părăsită imediat ce a ajuns la fața locului.

După trei ore de mers cu trenul, aceasta spune că, la prima vedere, bărbatul i-a spus ”că a pus ceva pe ea” de când s-au văzut ultima oară. Cinci minute mai târziu, după ce ea i-a zis că a jignit-o, el a lăsat-o în gară.

Femeia, care are un copil, spune că bărbatul vorbea la telefon când a ajuns ea. ”Atunci el a zis: ”La naiba, te-ai îngrășat, nu-i așa? Iar eu am răspuns: Nu, nu poți să zici asta. Era evident că el voia să anuleze întâlnirea, dar eu tot speram că putem să ne simțim bine, așa că am intrat în mașina lui. Doar că el a continuat: ”Pot să zic dacă este adevărat. Te-ai îngrășat, deci pot să glumesc pe tema asta. I-am spus că este un măgar, iar el s-a supărat și m-a condus înapoi la gara, spunându-mi că i-am stricat buna dispoziție și că trebuie să plec acasă”.

După ce și-a spus povestea pe Go Fund Me, Jade a primit donații de 705 de lire sterline, ba chiar și mai multe cereri la întâlnire.

Foto: Facebook