“Un nemernic de talie mondială", care își terorizeaza familia. Ce acuzații i-a adus Pax lui Brad Pitt

Relația dintre Brad Pitt și Angelina Jolie continuă să stârnească un mare interes, chiar și la 4 ani de la finalizarea divorțului. Daily Mail a scos la iveală un text mai vechi postat pe Instagram de Pax, fiul adoptiv al cuplului, în care Brad Pitt este acuzat că își terorizează familia.

Pax și-a numit tatăl “un nemernic de talie mondială”, care îi face pe frații săi mai mici “să tremure de frică”, într-o postare din 2020, republicată de Daily Mail.

“La mulți ani de Ziua Tatălui acestui nenorocit de talie mondială. Mereu te dovedești a fi o ființă îngrozitoare și disprețuitoare. Nu ai nicio considerație sau empatie față de cei 4 copii mai mici ai tăi, care tremură de frică în prezența ta. Nu vei înțelege niciodată răul pe care l-ai făcut familiei tale, pentru că ești incapabil. Faci viața celor apropiați mie un adevărat iad. Tu poți spune lumii ce vrei, dar adevărul va ieși la iveală într-o bună zi. La mulți ani de Ziua Tatălui, ființă îngrozitoare”, ar fi scris Pax pe Instagram, conform Daily Mail.

Gallery









+ încă 7 fotografii

​

Pax a făcut această postare pe Insta Story când avea 16 ani. El a însoțit-o de o fotografie cu Brad Pitt primind un Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru Once Upon a Time... in Hollywood, cu patru luni mai devreme.

Angelina l-a adoptat pe Pax dintr-un orfelinat din Ho Chi Minh City, Vietnam, în 2007. Avea trei ani și fusese părăsit că nou-născut de mama să biologică dependentă de heroină. Brad l-a adoptat oficial în anul următor.

Când Pitt, în vârstă de 59 de ani, și Jolie, în vârstă de 48 de ani, s-au despărțit în 2016, la doar doi ani după ce s-au căsătorit într-o ceremonie privată în Franța, copiii au rămas cu mama lor,