Soțul a părăsit-o după ce a născut cvintupleți. Au trecut șapte ani de atunci, iar mama eroină arată în ce condiții își crește singură copiii

Cazul Oksanei, o tânără din Odesa, a făcut înconjurul lumii în 2016, pentru că este unul extrem de rar. Ea a rămas însărcinată, pe cale naturală, cu cvintupleți (5 copii). La vremea respectivă, ea era căsătorită și mai avea acasă o fetiță. La câteva luni de la nașterea copiiilor, femeia a suferit o traumă, pentru că soțul a părăsit-o.

Au trecut șapte ani de atunci, iar acum Oksana este o bloggeriță foarte cunoscută în Ucraina. Ea a fost motivată de mama ei, care a sprijinit-o mereu, ca să se dedice educației copiilor. Femeia nu s-a recăsătorit. Ea își dedică tot timpul cvintupleților, care au acum 7 ani, dar și fiicei mai mari, Alisa, în vârstă de 10 ani. Când a început războiul în Ucraina, femeia a plecat cu copiii în Portugalia, unde au locuit un an și jumătate.

„De ce ne-am întors la Odesa? Probabil că era necesar... Am văzut că, în ciuda războiului, alții au învățat să trăiască așa”, scrie Oksana pe pagina de socializare.

View this post on Instagram A post shared by Оксана Кобелецкая, Супермама (@odessafiver)

„După ce am născut cvintuplețiii, viața mi s-a schimbat instantaneu. Am devenit mai îndrăzneață, mai puternică. Am crezut în mine. La început nici nu-mi puteam imagina că pot face ceea ce fac acum. De exemplu, nu îmi puteam imagina că voi acorda interviuri sau că voi avea un blog, pe care îl urmăresc acum mii de oameni”. Contul de Instagram a devenit pentru Oksana nu doar o oportunitate de a vorbi și de a găsi sprijin, ci și o șansă de a-și ajuta familia. Oamenii îi trimit haine, cărți și jucării pentru copii, după ce i-au aflat povestea.

Mulți o complimentează și îi spun că se descurcă de minune.

„Cine a spus că mă descurc?”, le răspunde femeia.

„Când aduci pe lume cinci copii, cel mai important este să crezi că totul va fi bine. Am trăit doar din această credință. Nu aveam bani, nu știam unde să caut ajutor. Pur și simplu au fost mulți oameni care m-au susținut și m-au ajutat fără să le cer asta”.

Povestea unei mame eroine

Gallery









+ încă 17 fotografii

​Pentru familia Oksanei Kobeletskaya, rezultatul ecografiei a fost o surpriză nemaipomenită. Medicii din Odesa i-au explicat femeii că ar putea renunța la unii embrioni, pentru o mai bună dezvoltare a restului. Oksana a respins categoric această idee. Nu de aceeași părere a fost și soțul ei, care s-a arătat depășit de situație din momentul în care a aflat vestea. De aici au pornit și primele neînțelegeri dintre cei doi. După șase luni, soțul a depus actele pentru divorț. Ba mai mult, el a spus că nu are posibilitatea să plătească pensie alimentară și a refuzat să-și vadă copiii, scrie perfecte.ro .

În prezent, Oksana este o bloggeriță cunoscută în Ucraina, iar postările ei pe Instagram sunt urmărite de aproximativ 200.000 de oameni. Ea participă la diverse evenimente și emisiuni TV, legate de maternitate.

Sursă foto: Instagram/

odessafiver