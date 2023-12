În sfârșit: Macaulay Culkin a primit o stea pe celebrul bulevard Walk of Fame! Iubita și “mama” din Home alone i-au fost alături

La 43 de ani, Macaulay Culkin, actorul care în fiecare an ne face sărbătorile ai frumoase, a primit, în sfârșit, o stea pe celebrul boulevard Walk of Fame, din Los Angeles. Actorul din “Singur acasă” a venit la eveiment alături de partenera sa, Brenda Song, și de cei doi fii ai lor, Dakota, 2 ani, și Carson, 1 an.

În discursul său, Macaulay a ținut să îi mulțumească iubitei sale. “Aș vrea să îi mulțumesc Brendei. Ești absolut totul pentru mine. Ești campioana mea. Tu ești singura persoană care astăzi este mai fericită decât mine. Nu ești doar cea mai bună femeie pe care am cunoscut-o, ești cea mai bună persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Tu mi-ai dat sens în viață. Tu mi-ai dat o familie”, a spus Macaulay.

Gallery









+ încă 7 fotografii

​

La eveniment a fost prezentă și actrița Catherine O'Hara, cea care joacă rolul mamei lui Kevin în “Singur acasă”. În vârstă de 69 de ani, O’Hara spus că prestația lui Culkin în Home alone a fost pur și simplu perfectă.

​Sursa foto: Getty Images

Nu a lipsit de la eveniment nici Paris Jackson, fiica lui Michael Jackson – Macaulay Culkin este nașul ei.

​

Deși acum Macaulay Culkin este într-o formă excepțională, descurcandu-se grozav în rolul de tată, în urmă cu mai bine de 10 ani starul era într-o situație îngrijorătoare. Slab, dependent de droguri, neîngrijit – mulți spuneau că nu se mai poate face nimic pentru el. Tabloidele scriau că fumează și 60 de țigări pe zi.

"Este dependent de nicotină", declara în urmă cu 10 ani o sursă din anturajul lui pentru "National Enquirer". "De fiecare data când îl văd, are o țigară în gură și o fumează furios".

"Tușește mult, dinții au început să i se îngălbenească și prietenii și familia lui sunt îngrijorați că se omoară singur".

“Macaulay o să moară cu siguranță. Este dependent de heroină și oxicodona. Doza pe care o consumă a crescut de la o zi la alta, iar prietenii se tem de o supradoză. Are nevoie de ajutor. Dacă nu va merge la dezintoxicare, în șase luni moare”, spunea, tot în aceeași perioada, un prieten al actorului.

​Sursa foto: Profimedia



Din fericire, Macaulay Culkin a depășit aceste probleme și acum strălucește pe Walk of Fame.

Luna decembrie nu ar fi completă fără celebrele filme din seria „Singur Acasă”, iar difuzarea lor la PRO TV a devenit, deja, o tradiție. Anul acesta va fi a 19-a oară când telespectatorii postului de televiziune vor intra în lumea magică a lui Kevin McCallister, care are parte de cele mai amuzante și neașteptate aventuri în preajma Crăciunului.

Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 20:00, cei de acasă se pot aduna, de la mic la mare, să fie martori la pățaniile simpaticului copil din Singur Acasă (Home Alone). Kevin McCallister și familia să numeroasă sunt pe picior de plecare la Paris, unde își vor petrece sărbătorile de iarnă.

Sursa foto: GETTY IMAGES