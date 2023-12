Cabral, primele impresii despre vacanța în Laponia: „Așa arată un băiat din Berceni care câteodată e și fericit. Foarte fericit!”

Înainte de Crăciun, Cabral și familia lui se bucură de un sejur în Laponia. Prezentatorul de la „Săriți de pe fix!” i-a făcut o surpriză fiicei Namiko și a dus-o să-l vadă pe Moș Crăciun la el acasă.

„Ridic un pahar (cam mic, da' de gheață) în aer pentru toți cei care nu se liniștesc până când fac cumva și își ating visele, oricât de nebune ar fi ele. Am ajuns din nou în Laponia. Data trecută eram pe moto și mergeam către Nordkap. Acum sunt pe zăpadă și merg către Moș Crăciun. Și probabil că se vede în poze, așa arată un băiat din Berceni care câteodată e și fericit. Foarte fericit!”, a scris Cabral după câteva de la sosirea lui în Laponia.

Momentul întâlnirii cu Moș Crăciun a fost foarte emoționant pentru Namiko, după cum mărturisește Cabral.

„Namiko e timidă cu străinii. Foarte timidă. Așa că atunci când am văzut că l-a luat pe Moșu în brațe cu atâta drag m-am topit. La un moment dat am început s-o întreb chestii, pentru că efectiv părea că nu mai respiră de emoție...Foarte mișto momentul din pădure cu Moș Crăciun, Doamna Crăciun și elfii”.

Andreea Ibacka s-a bucurat din plin de peisajele superbe, de un alb imaculat, și a făcut o adevărată ședință foto în pădurea laponă. (vezi mai multe în galeria foto)

​„Nu credeam vreodată c-o să-mi placă atât de mult la zăpadă! Când alții erau pe pârtie, până nu demult eu mă dădeam doar cu spa-ul. Laponia e magică! Iar albul acesta infinit, potecile secrete ale Moșului, lacul înghețat, vânătoarea de aurora boreală, renii drăguții (mai numeroși decât oamenii în Laponia finlandeză)… nu am cuvinte să descriu ce trăim aici! Revin cu video, poate vă spune mai multe. Merită să ajungeți cândva aici!”, a spus ea.

Sursă foto: Facebook/Instagram - Cabral Ibacka