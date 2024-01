Victorie șoc la Premiile Asociației Criticilor de Film: Cillian Murphy, lăsat fără trofeu. Cine e actorul care l-a învins

Cillian Murphy este marele favorit în acest sezon al ceremoniilor din lumea filmului. Deja a primit un Glob de Aur pentru rolul său din Oppenheimer și toată lumea se așteptă să primească trofeul la categoria “cel mai bun actor” și la Critics Choice Awards. Surpriza a fost totală când câștigător a fost desemat Paul Giamatti, pentru prestația sa din The Holdovers.

Giamatti a câștigat în acest sezon și un Glob de Aur, însă acolo a fost nominalizat la o categorie diferită de Cillian Murphy – cel mai bun actor, însă într-un musical sau comedie.

Deși nu este un nume atât de sonor, Paul Giamatti este un actor consacrat la Hollywood și recompensat pentru munca sa de-a lungul timpului. Giamatti are în palmares un premiu Emmy, trei Golden Globes și chiar și o nominalizare la Oscar.

Paul Giamatti s-a făcut remarcat în roluri secundeare în filme precum My Best Friend's Wedding (1997), Saving Private Ryan (1998), și Man on the Moon (1999).

În rest, surprizele nu au fost prea mari: Oppenheimer a câștigat trofeul la “cel mai bun film”, cea mai bună comedie a fost desemnată “Barbie”, iar cea mai bună actriță Emma Stone.

Iată mai jos lista câștigătorilor de la Critics Choice Awards:



FILM

Best Picture: Openheimer

Best Actor: Paul Giamatti - The Holdovers

Best Actress: Emma Stone - Poor Things

Best Supporting Actor: Robert Downey Jr. - Oppenheimer

Best Supporting Actress: Da'Vine Jo Randolph - The Holdovers

Best Acting Ensemble: Oppenheimer

Best Director: Christopher Nolan - Oppenheimer

Best Comedy: Barbie

Best Song: 'I'm Just Ken' - Barbie



TELEVIZIUNE

Best Drama Series: Succession

Best Actor in a Drama Series: Kieran Culkin - Succession

Best Actress in a Drama Series: Sarah Snook - Succession

Best Supporting Actor în a Drama Series: Billy Crudup – The Morning Show

Best Supporting Actress în a Drama Series: Elizabeth Debicki – The Crown

Best Comedy Series: The Bear

Best Actor in a Comedy Series: Jeremy Allen White - The Bear

Best Actress in a Comedy Series: Ayo Edebiri

Best Supporting Actor in a Comedy Series: Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Best Supporting Actress in a Comedy Series: Meryl Streep – Only Murders în the Building

Best Limited Series: Beef

Best Actor in a Limited Series or Movie Made for Television: Steven Yeun - Beef

Best Actress in a Limited Series or Movie Made for Television: Ali Wong - Beef