A fost idolul copilăriei noastre! Lucy Lawless, actrița din Xena, apariție în public la 55 de ani

Lucy Lawless ne-a făcut copilăria mai frumoasa cu aventurile ei din serialul “Xena, prințesa războinică”. La 55 de ani, actrița originară din Noua Zeelandă, este la fel de activă în lumea filmului.

Lucy și-a făcut apariția pe scena celebrului festival de film Sundance, acolo unde își promovează noua peliculă, Never Look Away. Îmbrăcată casual, într-o pereche de pantaloni comozi, o vestă multicoloră și bocanci, blondă și tunsă bob, actrița nu mai seamănă deloc cu personajul care a făcut-o celebră.

Ce-i drept, de la “Xena” a mai bifat încă un serial cu mare succes la public: Lucy Lawless a jucat și în Spartacus, în urmă cu mai bine de 10 ani.

În prezent, actita neo-zeelandeză poate fi văzută în serialul My Life is Murder.

Cu atâtea seriale din trecut care au parte de remake-uri în prezent, nu este exclus ca în curând să revedem și Xena în variantă nouă. Actrița a fost întrebată dacă a vorbit despre asta cu fosta ei colegă Renée O’Connor, interpreta lui Gabrielle.

Lucy Lawless a mărturisit că au vorbit despre acest lucru, însă i se pare că povestea Xenei este încheiată.

„Se poate să fi vorbit. Nu-mi amintesc. Nu e o prioritate să vorbim despre asta, fiindcă oamenii discută deja de ani de zile și suntem cam obosite de această discuție”, a mărturisit actrița pentru metro.co.uk, adăugând că nimic nu e exclus.

Lucy Lawless este căsătorită, din 1998, cu Robert G. Tapert, producătorul executiv al serialului Xena: Prințesa Războinică. Împreună au doi băieți, Julius Robert Bay și Judah Miro. Actrița a mai fost căsătorită cu Garth Lawless, în perioada 1988 – 1995, cu care are o fiică pe nume Daisy.