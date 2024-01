Cât de frumoasă este soția lui Cătălin Zmărăndescu. S-au cunoscut la Londra și de atunci sunt de nedespărțit

Cătălin Zmărăndescu de la Survivor All Stars trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Luiza. Cei doi au împreună doi copii.

Cum s-a cunoscut Zmărăndescu cu actuala soție

Cătălin Zmărăndescu este la al doilea mariaj, după ce în 2010 a pus punct căsniciei cu prima soție. Cei doi au fost împreună 14 ani și au doi copii, pe Alexandra și Mihai.

În prezent, concurentul de la Survivor All Stars se iubește cu Luiza, femeia care l-a făcut tatăl a doi copii, Matilda și Cătălin Jr., și care îl face extrem de fericit.

Cei doi s-au cunoscut la Londra, iar de atunci sunt de nedespărțit. Între ei este o diferență de 12 ani.

La un moment dat, sportivul a povestit că este mai fericit ca oricând și viața lui s-a aranjat așa cum și-a dorit mereu.

”De câţiva ani buni viaţa mea s-a schimbat în bine. Femeia de lângă mine este responsabilă, dar din păcate o înșel în fiecare zi, cu nimeni alta decât cu Matilda, dragostea mea cea mai mare”, mărturisea fostul sportiv, potrivit fanatik.ro.

Luiza, mesaj emoționant de ziua lui Cătălin Zmărăndescu

În urmă cu câteva zile a fost ziua de naștere a lui Cătălin Zmărăndescu, iar soția lui, Luiza, i-a transmis un mesaj emoționant:

„Oare ce as putea sa iti daruiesc mai mult, tati, decat aceste doua suflete pure si iubitoare?!Te pretuim si iti multumim pentru grija cu care ne acoperi zi de zi! De 11 ani calatorim oficial prin viata si prin lume si ne bucuram de tot ce am reusit sa construim impreuna,dar mai ales de felul asemanator in care intelegem iubirea! Happy birthday to the man of my life!”, a scris Luiza pe pagina de Facebook.

