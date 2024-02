În urmă cu 10 ani dansai pe piesele ei, acum posibil să n-o mai recunoști. Cum au surprins-o paparazzii

Citeste mai mult despre: Kesha

În urmă cu 10 ani, Kesha “rupea” topurile muzicale cu hituri precum “TikTok” sau “Die Young”. Între timp, cariera ei a fost umbrită de procesul îndelungat pe care l-a avut cu fostul ei producător, pe care l-a acuzat de hărțuire sexuală.

Ani de zile a încercat să scape de contractul pe care îl avea cu casa de producție a agresorului ei, însă de abia la finalul lui 2023 și-a găsit libertatea.

​Sursa foto: Profimedia

Cântăreața, bucuroasă că a reușit, după o luptă de aproape 10 ani, să puna capăt contractului abuziv, a anunțat de curând că pregătește un nou album.

Însă cei care ascultau piesele ei în urmă cu 10 ani este posibil să nu o mai recunoască acum - cântăreața s-a schimbat mult în acești ani.

​În cele mai recente imagini surprinse de paparazzi, Kesha are un look relaxat, este fără machiaj și nu pare că are cea mai grozavă zi.

