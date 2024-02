Care a fost ultima conversație pe care Alexei Navalnîi a purtat-o cu fiica lui, înainte de a fi arestat: „Mi-a spus...”

Alexei Navalnîi s-a stins din viață la data de 16 februarie 2024, într-un lagăr din Siberia. Fostul opozant al lui Vladimir Putin a fost scos la plimbare la -30 de grade Celsius, care se resimțeau ca -50, iar corpul lui a cedat din cauza temperaturilor scăzute.

​

Gallery









+ încă 8 fotografii

​Alexei Navalnîi a fost cea mai puternică voce a Opoziţiei ruse din ultimii 20 de ani, acesta luptându-se de-a lungul anilor atât cu liderul de la Kremlin, cât și cu corupția din Rusia. Din cauza declarațiilor și a protestelor pe care le-a făcut pentru a combate sistemul din țara lui, bărbatul a ajuns de mai multe ori în spatele gratiilor.

Alexei Navalnîi a murit la 47 de ani, după ce paznicii închisorii în care se afla l-au scos în curte, la o temperatură de -30 de grade Celsius, ce se resimțeau ca -50.

După ce s-a anunțat decesul lui Alexei Navalnîi, în spațiul public au ieșit mai multe informații cu privire la modul în care acesta era tratat în închisoare, dar și vis-a-vis de ultimele clipe din viața fostului opozant.

Acum, presa internațională a scos în prim-plan o declarație pe care fiica lui Alexei Navalnîi, Daria, a făcut-o în cadrul unei conferințe desfășurate în fața Parlamentului European din Strasbourg. La acel moment, tânăra a vorbit în discursul ei despre arestarea tatălui său, dar și despre ultimul moment în care îl văzuse, înainte de a fi arestat pe aeroportul din Rusia, în anul 2021:

„Furie. Neînțelegere. Faptul că urmează orbesc ordinele de a ucide o persoană doar pentru că nu este de acord cu modul în care funcționează statul nostru – asta arată că Putin se teme de tatăl meu. Și că tatăl meu face ceva bine! Îmi este teamă pentru viața lui, dar asta înseamnă și: Face ceva corect. Cred că amândoi am înțeles în adâncul sufletului nostru că, deși nu ne vedeam pentru ultima dată, va trece mult timp până când ne vom vedea din nou. Nu am vrut să recunoaștem asta. L-am îmbrățișat și mi-a spus: Învață și fă ceea ce îți place! Asta spune întotdeauna: Fă ceea ce îți place!”, a declarat Daria la acea vreme, potrivit The Moscow Times.

Sursă foto: Getty Images, YouTube, Facebook

Embed

​