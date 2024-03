Ada-Maria Ileana, reprezentanta României la Miss World, a cântat „Lie Ciocârlie” la proba de talente: „Piele de găină! Absolut superb!”

În lupta finală pentru titlul de Miss World au rămas 14 concurente. Chiar dacă nu a ajuns în finală, reprezentanta României a impresionat la proba de talente. Ada-Maria Ileana a interpretat „Lie Ciocârlie”, piesă pe care i-a dedicat-o bunicului său.

„Proba de talente s-a terminat și am decis să vă împărtășesc audiția mea. Am cerut permisiunea de a filma asta pentru a putea să i-o trimit bunicului meu. De fapt, tocmai plânsesem chiar înainte, simțindu-mă atât de vinovată că nu pot fi alături de familia mea acum că este bolnav. Din punct de vedere tehnic, nu a fost atât de grozavă pe cât mi-am dorit, dar nu am putut filma prestația mea din semifinală, care a fost mult mai bună.

Este un cântec foarte special pentru țara mea, România, și pentru mine personal. „Lie Ciocârlie” este considerat cel mai frumos cântec folcloric al nostru. Spune povestea unei păsări, care cântă o melodie tristă, plângând după ce puiul ei a murit. Este o metaforă pentru mamele care și-au pierdut copiii și, deși nu am avut niciodată ocazia să o cunosc, îmi amintește de bunica mea biologică.

Tatăl meu a fost abandonat când era copil, deoarece părinții săi nu-și permiteau să-i crească pe toți cei 6 copii. Bunica mea a murit din cauza unei inimi frânte. Nu a mai apucat să-l vadă niciodată pe tatăl meu, care a fost adoptat la vârsta de 3 ani. Povestea tatălui meu a fost sursa de inspirație pentru scopul ONG-ului meu.

Deși s-ar putea să nu înțelegeți versurile, am vrut să transmit prin vocea mea durerea bunicii mele. Și durerea tuturor femeilor care și-au pierdut copiii.

Știu că nu este perfect, dar aceasta este cultura mea frumoasă, muzica noastră incredibil de puternică, și am vrut ca voi toți să o vedeți”, este mesajul emoționant transmis de reprezentanta României.

La finalul audiției, toți cei prezenți în sală au aplaudat-o. Și urmăritorii Adei au felicitat-o pentru interpretare și i-au lăsat numeroase mesaje.

„Bravooooo! Foarte frumos”; „Impresionant!”, „Piele de găină efectiv”, „Ada, cât de frumos! această piesa folclorică și modul tău de a o interpreta mi-a făcut pielea de găină!”, „Ai cântat magnific și ai transmis multă emoție...Sincere felicitări!”, „Piele de găină! Absolut superb!”, „Ești frumoasă și la exterior și-n interior! Inteligentă și umilă. Lumea are nevoie de modele ca tine”, „Felicitări! Pentru noi, tu ești câștigătoare”, „Felicitări, o voce foarte bună!”, „Ai fi câștigat proba de talent, nimic special... Nu ai trecut mai departe pentru că erai cea mai bună. Te iubim enorm!”, i-au scris urmăritorii.

Câștigătoarea probei de talente a fost Miss Tunisia. Imen Mehrzi a cântat piesa „Skyfall” a artistei Adele. Marea finală va avea loc în 9 martie la Jio World Convention Centre, India.

Ada a aflat că va participa la Miss World chiar în cadrul show-ului Love Island România

Superba brunetă este o veterană a concursurilor de frumusețe și și-a trecut mai multe titluri în palmares. Alături de Miss Universe, Miss World și Miss Earth, Miss World este unul dintre cele mai mari patru concursuri internaționale de frumusețe. Tânăra a aflat că va participa la Miss World chiar în cadrul show-ului Love Island România, difuzat în toamnă pe VOYO și la PRO TV, acolo unde s-a înscris pentru a-și găsi jumătatea.

Pe parcusul show-ului, bruneta s-a îndrăgostit de Andrei, cel cu care a format un cuplu până când în vila din Tenerife și-a făcut apariția fosta iubită a concurentului. Chiar dacă a plecat singură din emsiune, Ada este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și a declarat că acum „își cunoaște mai mult valoarea”.

Ada-Maria Ileana este din București. Tânăra are master în Politici Publice, la prestigioasa University College London, potrivit adevarul.ro. Este licențiată în Studii de Securitate și este pasionată de relații internaționale și diplomație. De 6 ani, Ada lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge.

