Cine e actrița care a “furat” look-ul de Oscar al Angelinei Jolie, din 2004. A purtat aceeași rochie pe covorul roșu

Angelina Jolie a reușit, de-a lungul anilor, să bifeze câteva apariții legendare la decernarea Premiilor Oscar, așa că e firesc ca tinerele actrițe să se inspire din look-urile ei.

Însă Sydney Sweeney a mers mai departe: a purtat aceeași rochie ca Angelina la petrecerea Vanity Fair și bine a făcut – a fost inclusă în topul celor mai bine îmbrăcate celebrități.

Actrița în vârstă de 26 de ani, care a dat lovitura cu rolul ei din Euphoria, a fost una dintre cele mai admirate vedete într-o superbă rochie de satin albă, cu un decolteu impresionant. Aceeasi rochie purtată de Angelina Jolie la Oscarurile din 2004.

Până și accesorizarea ținutei creată de Marc Bouwer a fost identică, Sydney optând pentru un colier ca al Angelinei.

Sydney Sweeney face parte din noul val de actrițe tinere de la Hollywood, care s-a bucurat de o mare popularitate în ultimii ani. S-a făcut remarcată în sezonul 1 al serialului The White Lotus și în Euphoria, iar acum face senzație în cinematografe cu comedia romantică Anyone but You.

Deși s-au făcut speculații că ar avea o aventură cu colegul ei din Anyone but You, Glen Powell, Sydney Sweeney este logodită din 2022 cu Jonathan Davino, un om de afaceri din Chicago.

