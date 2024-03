Imagini rare de la premiile Oscar cu familia lui Andrea Bocelli! Cât de frumoasă este Veronica, soția celebrului tenor: „Probabil una dintre cele mai invidiate femei de pe planetă”

Cel mai emoționant moment de la ediția cu numărul 96 a premiilor Oscar a fost cu siguranță duetul magistral oferit de Andrea Bocelli și fiul lui cel mic, Matteo, care i-a călcat pe urme tatălui.

Cei doi au interpretat „Time to Say Goodbye”, despre care Andrea Bocelli spune că este „piesa vieții mele”.

Momentul a fost unul plin de emoție și asta pentru că pe ecranul din spatele celor doi tenori se derulau imagini cu actorii, cântăreții, scenariștii sau producătorii de film care s-au stins din viață recent.

Andrea Bocelli, însoțit de toată familia la gala premiilor Oscar

Printre spectatorii care au asistat la momentul memorabil oferit de Andrea și fiul Matteo s-a numărat și soția tenorului, Veronica Berti.

Îndrăgitul tenor a fost însoțit de toată familia la gala premiilor Oscar. Discret cu viața privată, Andrea le-a făcut o bucurie urmăritorilor și a distribuit pe pagina de Facebook mai multe fotografii spectaculoase în care apare alături de jumătatea sa și de cei trei copii. (Vezi imaginile în GALERIA FOTO de mai sus)

Doamna Bocelli a optat pentru două ținute îndrăznețe, care i-au pus în valoare silueta zveltă. Pe covorul roșu, Veronica Berti a strălucit într-o rochie argintie, din dantelă ușor transparentă, decoltată în partea de sus. Pentru petrecerea de după decernarea premiilor Oscar, soția tenorului italian a făcut furori într-o rochie mini cu inserții transparente în zona șoldurilor.

„Un cuplu minunat!”, „Doamna Bocelli arată fabulos!”, „Eleganță și frumusețe! Arată superb împreună!”, „Superbe poze! Probabil Veronica este una dintre cele mai invidiate femei de pe planetă”, „Absolut uimitoare! Frumusețea naturală a Veronicăi va eclipsa pe oricine”, „Un cuplu minunat! Ea e superbă, el e atât de chipeș!”, „Ea este perfectă! Frumusețea ei, plus gustul în materie de haine este uimitor. Un cuplu foarte elegant”, sunt câteva dintre mesajele postate de urmăritorii tenorului italian.

„Veronica este prietena mea cea mai bună, iubita mea, partenera mea în bucurie și în tristețe; este persoana la care mă pot duce, iar ea aduce pace și unitate în familia noastră. Ea este, de asemenea, managerul meu”, spunea Bocelli într-un interviu despre soția sa.

Artistul a pozat pe covorul roșu alături fii Matteo și Amos, dar și fiica Virginia, pe care o are din căsnicia cu Veronica Berti. Tenorul italian, care a rămas orb la vârsta de 12 ani, s-a căsătorit cu Enrica Cenzatti în 1992, iar trei ani mai târziu a venit pe lume primul băiat al cuplului: Amos. Cel de-al doilea băiat s-a născut în 1997 și a primit numele Matteo.

Andrea și Enrica au divorțat în 2002, iar tenorul s-a căsătorit 12 ani mai târziu cu Veronica Berti, care este și managerul său. Femeia i-a dăruit o fetiță, pe nume Virginia.

„Trăim împreună de aproape 22 de ani și, cel puțin la început, am petrecut 24 de ore pe zi împreună. Așadar, ori ne iubim, ori o luăm razna, iar noi, din fericire, am reușit să ne înțelegem. (...) Uneori nu suntem neapărat de acord cu calea, dar întotdeauna suntem de acord cu scopul. Ne bazăm unul pe celălalt. Ceea ce îmi place la el este determinarea lui și cât de repede poate lua o decizie”, mărturisea Veronica în urmă cu un an într-un interviu pentru revista People.

