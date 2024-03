Ce fel de cancer are Kate Middleton. Dezvăluirile unui medic chirug: ”Având în vedere că este femeie și vârsta ei...”

Vineri, toată lumea a fost șocată să afle că Kate Middleton, Prințesa de Wales, suferă de cancer și în acest moment face chimioterapie. Anunțul a fost făcut chiar de către Kate, într-un clip postat pe pagina oficială de Instagram.

Reacția oamenilor a fost impresionantă. Toate teoriile conspirației au fost puse la o parte și oameni obișnuiți precum și celebrități s-au grăbit să-și arate compasiunea și susținerea pentru Kate.

Soția lui William nu a menționat ce formă de cancer are - dar un medic specializat în acest domeniu a declarat pentru TMZ că are idee despre ce e vorba.

Dr. George Crawford - chirurg specializat în operațiile de colon, cele batriatrice și în intervențiile mai puțin invazive, a spus că, în opinia lui, poate fi vorba de cancer uterin sau de ovare. ”Pentru că e femeie și are peste 40 de ani, asta este cea mai bună explicație”.

Dr Crawford crede că este posibil ca echipa medicală să fi găsit ceva alarmant în timpul operației și că probabil a luat și probe pentru biopsie. Cancerul lui Kate a fost descoperit după operației.

De asemenea, Dr Crawford vorbește despre ”chimioterapia preventivă” pe care o face prințesa. Pentru că organismul are nevoie să se refacă în urma operației, este de înțeles de ce Kate a început abia acum ședințele de chimioterapie.

