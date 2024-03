Carmen Grebenișan și soțul ei Alex Militaru au divorțat . Și-au spus adio la 3 ani de la cununia civilă

Citeste mai mult despre: Carmen Grebenisan

Un nou divorț-șoc în showbizul din România. Toată lumea credea că se iubesc la nebunie, însă au decis să pună punct mariajului lor, la doar trei luni de la cununia civilă.

Gallery









+ încă 30 fotografii

​

Carmen Grebenișan și soțul ei Alex Militaru s-au despărțit. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă, pe pagina sa de Instagram. Fosta concurentă de la Survivor a dezvăluit că a rămas în relații bune cu fostul ei partener, însă nu a dorit să dea prea multe detalii despre motivele despărțirii.

S-a mutat deja din apartamentul în care locuia cu Alex, însă Carmen a dezvăluit că va colabora în continuare cu fostul soț, pe care îl apreciază și îl respectă.

„Acestea fiind spuse, cred că v-ați dat seama, probabil de ceea ce s-a întâmplat. Eu și Alex am ales să ne separăm de comun acord printr-o modalitate prietenoasă. În scurt timp, eu o să mă mut din locuința pe care o avem împreună. Când o să simt să expun mai multe detalii despre acest subiect în online, o să o fac. Ce vă comunic acum s-a întâmplat deja de câteva săptămâni. Tot ce trebuie să știți este că nu e o decizie impulsivă. Este o decizie rațională, concluzionată în mult timp, pe baza unor motive pe care, evident, nu pot să le expun pentru că țin de intimitatea noastră pe care o respect. Noi ne înțelegem bine și chiar ținem mult unul la celălalt, dar uneori asta nu este de ajuns”, a scris Carmen Grebenișan.

„Tot ce trebuie să știți este că nu suntem supărați și nu o să ne vedeți depresivi. Suntem destul de maturi încât să luam această decizie înainte să se ajungă la un moment mai tragic. Am ales să mergem mai departe separat. Vreau să vă mulțumesc că ne-ați susținut atât împreună, cât și separat. Cât despre mine, o să-l susțin în continuare pe Alex Militaru cât de mult pot eu și o să-i ofer mereu ajutorul meu atunci când va avea nevoie. S-a dezvoltat foarte frumos în ultima vreme și mă bucur că a ajuns mai multă lume să-l cunoască, este un băiat cu foarte multă carismă și sper să ajungă cât mai departe în viața asta. Mă bucur că am putut să contribui la ascensiunea lui și să-l ajut cât de mult am putut.” a mai specificat Carmen.

Sursă foto: Carmen Grebenișan/Instagram, Alex Militaru/Instagram,





Embed

​