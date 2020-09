Biserici și mănăstiri din România pe care trebuie să le vezi cel puțin o data în viață

România este fără doar și poate una dintre țările cu mare potențial turistic și noi ca români suntem tare norocoși că avem cu ce să ne mândrim peste tot pe unde mergem.

Avem nume mari în cele mai importante domenii de activitate, avem peisaje care îți taie respirația, dar nu ne lipsește nici latura spirituală. Țara noatră se poate lăuda cu unele dintre cele mai frumoase biserici și mănăstiri, care atrag în fiecare an o mulțime de pelerini și turiști din alte colțuri ale lumii.

Fie că ne referim la bisericile pictate, la cele din lemn, la cele care deja se află pe lista UNESCO, țara noastră este recunoscută și pentru cele mai frumoase biserici și mănăstiri din lume, iar mai jos se află câteva dintre cele pe care trebuie să le vezi cel puțin o dată în viață.

Lăcașurile de cult din România sunt dovada vie că spiritualitatea și istoria s-au înțeles bine de-a lungul timpului. Oamenii au păstrat și s-au îngrijit cu sfințenie de aceste construcții încărcate de istorie. Fiecare lăcaș în parte este unic, poartă amprenta zonei în care se află. Îți prezentăm în continuare un top al celor mai frumoase mănăstiri și biserici din România:

Mănăstirea Voroneț



Manastirea Voroneț este celebră în toată lumea pentru albastrul unic de pe pereți, albastrul de Voroneț. Aceasta este ctitoria lui Ștefan cel Mare, datează din anul 1488 și a fost construită pe locul celui mai vechi schit din lemn. Aceasta se află la 40 de km de mers cu mașina de Suceava, iar cei mai mulți merg să o viziteze pentru că nuanța de albastru care este prezentă atât pe frescele interioare, cât și pe cele exterioare, nu a putut fi replicată până în acest moment.

Mănăstirea Prislop

Mănăstirea Prislop este una dintre cele mai populare lăcașuri de cult de la noi din țară în acest moment, datorită pelerinajului de la mormântului lui Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca a fost înmormântat în cimitirul mănăstirii. Mănăstirea este situată lângă satul Silvașul de Sus din Hunedoara, datează din secolul al XVI-lea și este deja monument istoric.

Mănăstirea Neamț

Mănăstirea Neamț a fost numită "Ierusalimul ortodoxiei române", unul dintre cele mai vechi lăcașuri de cult de la noi din țară. Aceasta se află la 12 km de Târgu Neamț, a fost finalizată în anul 1497 în timpul domniei lui Ștefan cel Mare și poartă hramul Înălțării Domnului.

Manastirea Curtea de Argeș

Mănăstirea Curtea de Argeș este ctitoria lui Matei Basarab și datează din secolul al XVI-lea. Aceasta se află în Curtea de Argeș, la 40 de km de Pitești, este o mănăstire de călugări și are hramul "Adormirii Maicii Domnului". Legendele Meșterului Manole și cea a Sfintei Filofteia stau sub numele acestui lăcaș de cult, iar an de an tot mai mulți oameni vin să afle adevărul din spatele acestor povești transmise prin viu grai de-a lungul timpului. Un bilet de intrare costă 2 lei pentru adulți și 1 leu pentru copii, iar la magazinele din împrejurimi se pot achiziționa o mulțime de suveniruri la prețuri modice chiar și prin plata cu cardul Mastercard. Tot la Mănăstirea Curtea de Argeș se află înmormântați regele Carlo I, regina Elisabeta, regele Ferdinand și regina Maria, dar și regele Carol al II-lea.

Mănăstirea Cozia

Mănăstirea Cozia are hramul "Sfintei Treimi" și a fost ctitorită de Mircea cel Bătrân în secolul al XVI-lea. Lăcașul de cult se află aproape de stațiunea Călimănești, un loc destinat turismului balneo-climateric. A fost cunoscută inițial sub numele de Mănăstirea Nucet, datorită numărului mare de nuci din această zonă. De-a lungul timpului, construcția a fost de mai multe ori reparată și restaurată de domnitorii Neagoe Basarab, Constantin Brâncoveanu, Gheorghe Bibescu sau Barbu Știrbei. Neagoe Basarab a fost cel care a construit o fântână în curtea mănăstirii, iar dacă treci prin zonă, e păcat să nu faci un scurt popas și aici, măcar să arunci o monedă pentru îndeplinirea dorințelor.

Mănăstirea Putna

Mănăstirea Putna este una dintre cele mai importante ctitorii ale lui Ștefan cel Mare, este situată la 33 de km de Rădăuți, în nordul Bucovinei. Aceasta este o construcție din anul 1481 și poartă hramul Adormirea Maicii Domnului. Este o construcție impresionantă, iar muzeul mănăstirii are o colecție însemnată de obiecte de artă medievală, fiind unul dintre cele mai bogate și mai valoroase muzee din țară.

Biserica Neagră din Brașov

Biserica Neagră din Brașov este unul dintre marile simboluri ale orașului căruia îi poartă numele, iar această denumire a primit-o după ce în anul 1696, un incediu care a cuprins tot orașul practic a transformat-o într-o ruină. Dacă te afli prin zonă, merită să asculți măcar o dată un concert dat de marii muzicieni ai lumii la Orga Buchholz din interiorul lăcașului, cea mai mare orgă mecanică din România. Mai poți vizita de asemenea cele două expoziții deschise permanent care vorbesc despre istoria bisericii. Costurile de vizitare sunt de 12 lei pentru adulți, 8 lei pentru studenți, 5 lei pentru elevii până în 18 ani pe baza carnetului de note, iar biletul de intrare la un concert de orgă costă 15 RON. Plata cu cardul este acceptată.

Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca

Biserica Sfântul Mihail din Cluj-Napoca se află în Piața Unirii din Cluj și este unul dintre cele mai reprezentative monumente istorice și religioase din România. Din anul 2010 este pe lista monumentelor istorice din județul Cluj și este a doua cea mai mare biserică gotică din România. Turnul bisericii este cel care îi impresionează de fiecare dată pe turiști, iar acesta se poate vizita trei zile pe săptămână. Despre acest turn se poate spune că este cel mai mare turn de biserică de la noi din țară.

Biserica fortificată de la Viscri

Viscri a intrat în ultimii ani pe lista zonele turistice de la noi din țară, iar acest lucru se datorează faptului că s-a păstrat cu sfințenie arhitectura și imaginea autentică a secolului XIX, dar și Prințului Charles, care pur și simplu s-a îndrăgostit de aceste locuri și le-a făcut cunoscute în toată lumea. Centrul satului și Biserica Fortificată sunt din anul 1999 pe lista Patrimoniului Cultural Mondial UNESCO. Biserica din Viscri este exemplul perfect de arhitectură de tip defensiv din Transilvania. Aici o veți întâlni pe Gerhild Gross, administratora Bisericii fortificate şi organistă, dispusă mereu să dea cele mai prețioase informații despre cetate vizitatorilor.

Biserica fortificată Biertan

Biserica fortificată de la Biertan a fost construită la începutul secolului al XVI-lea sub forma unei biserici hală. Locul este plin de povești ce abia așteaptă să fie ascultate, iar cele 6 turnuri de apărare și 3 bastioane sunt mereu pregătite să își primească vizitatorii. Accesul se face printr- scară acoperită, aici puteți găsi o mică librărie, iar la capătul scării, în fața bisericii, se află o piatră mare pe care în vremurile trecute erau puși răufăcătorii ca să fie văzuți de cei din comunitate. Tarifele de vizitare nu sunt mari nici aici. Adulții trebuie să achite un bilet de 10 lei, iar programul de vizitare este unul destul de permisiv. În apropiere vă puteți bucura de magazine de suveniruri unde puteți achita cu cardul, de parcare gratuită, dar și de un ghid care este inclus în preț.

Sursă foto: Shutterstock