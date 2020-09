Top 10 al satelor din România în care trebuie să ajungi măcar o dată

Uneori pare că îmbracă haine mai puțin plăcute, dar dincolo de orice, România rămâne frumoasă! Cu adevărat frumoasă! Iar satele păstrează cel mai bine sufletul româneasc! Pentru că acolo, în localitățile mici, pline de oameni cu inimă mare, s-a născut veșnicia! Și nu doar pentru Lucian Blaga!

A devenit aproape clișeu îndemnul de a vizita satul unde moștenitorul coroanei britanice a cumpărat acum 12 ani o casă! Există însă un motiv pentru care clișeele devin clișee: Viscri e o experiență. Fie că alegi să admiri casele sale săsești, colorate vesel și ornate cu basoreliefuri, fie că vizitezi Biserica Fortificată intrată în Patrimoniul UNESCO sau dacă pur și simplu te bucuri de bucatele tradiționale, în Viscri descoperi România frumoasă! În plus, satul este cunoscut şi pentru şosetele croşetate din vechi pulovere de lână, dar şi pentru delicioasa supă de găină cu tăieţei, pâinea pe vatră şi dulceţurile tradiționale. De fapt, în localitatea brașoveană, se produce cea mai scumpă dulceață din lume: costă 365 de Euro borcanul, are un ambalaj aparte, niciun pic de conservanți și conține fructe de pădure culese din flora sălbatică din Ardeal.

Legenda spune că, în acest sat transilvănean, soarele răsare de două ori, iar satul e… prea frumos. În plus, este singurul sat din România distins cu premiul Europa Nostra al Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului cultural material.



La Rîmetea trebuie neapărat să ajungi dacă îţi place să faci escaladă şi iubești sporturile aeronautice. Datorită felului în care e aşezată, Rîmetea e destinaţia ideală pentru zborul cu parapanta, off the road şi drumeţii. In plus, poţi vizita în zonă şi Cetatea Colţeşti, care a fost ridicată în sec. al XIII-lea pe o stâncă abruptă, pentru a le servi sătenilor ca loc de refugiu din calea invaziilor tătarilor.