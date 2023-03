Actorii din Clanul, surpriză de 1 Martie pentru prezentatoarele de la știri

Citește și Emil Rengle a dezvăluit câți bani a primit pentru a apărea în videoclipul lui Florin Salam cu What's Up

Înarmați cu un brat de trandafiri roșii superbi și brățări personalizate cu un pistol, conform tematicii serialului Clanul, Denis Hanganu și Marian Olteanu le-au făcut ziua mai frumoasă lui Neti Sandu, Lavinia Petrea, Iulia Ionescu, precum și altor doamne care ne pun la curent cu cele mai noi știri.

"Deci am ajuns în ProTv, am o super legitimație, nu vă arăt și nu spun cine, o persoană importantă. Și suntem de 1 Martie și vrem să facem o surpriză. Și o să vedeți în momentele următoare. Ideea e că Marian e pregătit, are un buchet nu frumos, extraordinar de frumos. Eu am ceva doar simbolic, dar în schimb, avem cadouri. Vrem să le facem o surpriza și vrem să vă facem și vouă o surpriză."

Pe lângă surpriza pregătită pentru doamnele din trustul PRO TV, actorii din Clanul le-au pregătit cadouri și fanilor serialului. Pentru a intra în posesia unor mărțișoare personalizate, asemenea celor primite de prezentatoarele de la știri, aceștia trebuie să urmează conturile oficiale ale serialului "Clanul" de pe rețelele sociale.

"Urmăriți acolo, respectați pașii și aveți șansă să primți așa ceva, care este foarte drăguț", a spus Denis Hanganu.