EXCLUSIV George Mihăiță, primele declarații despre cel de-al doilea sezon CLANUL

Suspans, emoție, drama și multă acțiune – acestea sunt doar câteva aspecte la care să te aștepți în sezonul 2 CLANUL! Au mai rămas câteva zile până la premiera pe PRO TV și VOYO, iar fanii sunt curioși să afle cât mai multe amănunte din culisele serialului lor preferat. Ne-am întâlnit cu marele actor George Mihăiță în cadrul conferinței de presă desfășurate la CINEMA CITY și am aflat câteva detalii spectaculoase despre cel mai iubit serial din țară - CLANUL!

George Mihăiță a interpretat rolul lui Bebe Măcelaru în primul sezon al serialului CLANUL, producție care va veni în curând cu un nou capitol plin de acțiune. Ne-am întâlnit cu Tătuțu și am aflat, printre altele, câteva detalii inedite despre cel de-al doilea sezon.

Finalul ultimului episod i-a ținut în suspans pe fani, iar ultimul cadru a rămas, putem spune, ca o carte deschisă. Îndrăznim să întrebăm cu ce vine nou cel de-al doilea sezon și la ce ar trebui să ne așteptăm?

„Ca în primul sezon. Cu dispute multe între poliție și clan, între clan și clan, cu iubire față de familie și cu noi provocări”.

Știm că Bebe Măcelaru are un caracter aparte. Nu are scrupule, dar își iubește enorm familia, iar când vine vorba despre momentele serioase...este primul. Totuși, multe persoane râd cu lacrimi când îi aud replicile. Aveți un ritual anume pentru a putea intra atât de bine în pielea personajului?

„Îmi aduc aminte de alte scene. Cum intri în scenă, cum privești, de ce privești, când domini, cum domini. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de-a lungul vieții, jucând personaje negative în teatru și chiar în film. Deja îți însușești puțin din personajul negativ”.

În primul sezon din CLANUL Tătuțu a fost viral pe rețelele de socializare cu replicile sale geniale. Cum vă simțiți când vedeți că tinerii îi copiază replicile?

„Mă gândesc la Lia Bugnar și la Anghel Damian, cei care au scris aceste replici. Nu exista Bebe Măcelaru dacă nu existau cei doi. Faptul că există Bebe pe rețelele sociale înseamnă că foarte buni au fost cei care au scris replicile interpretate. I-am spus Liei Bugnar: «Lia, dragă, pentru prima oară de când fac meseria asta mi se spune des că sunt genial și vreau să îți spun că tu ești genială că ai scris asemenea rol»”.

Bebe Măcelaru nu are milă pentru cei care îl calcă pe nervi, și-ar da viața pentru familia lui și iese mereu din încurcături. Practic, putem spune că este un personaj cât se poate de complex. Este greu de interpretat rolul unui mafiot?

„Eu am mai interpretat, mai ales în teatru. Primul rol negativ l-am avut în filmul „Accident”, în regia lui Sergiu Nicolaescu. Unul care fura mașini și care voia să treacă granița. Apoi în „Poker” am jucat tot așa un interlop, în regia lui Tocilescu. Școala rolurilor negative am avut-o de-a lungul anilor. Nu mi-a fost greu.

Contează foarte mult echipa. Echipa de la Clanul îmi dă o stare de bine, de relaxare, nu văd priviri ascunse în jurul meu, ceea ce-i mare lucru. Oameni binevoitori. E adevărat că și tu ca actor trebuie să oferi echipei, la rândul tău, o stare de bine.

Încerc și reușesc să conving prin ceea ce fac, prin interpretare, prin felul meu de a vorbi că am venit într-o familie. Clanul este o familie”.

Le puteți transmite un mesaj fanilor serialului CLANUL?

„Să mă aștepte pentru că vin! Să mă urmărească! Am simțit că personajul este iubit, chiar dacă are un rol negativ. Am întrebat și eu în stânga și în dreapta: „Dar nu este un tip rău?” și mi s-a răspuns: „Da, dar este special”.



Sursă foto: Instagram

