Imagini inedite cu Marian Olteanu și Mădălina Craiu de pe setul serialului CLANUL!

Ne-am oprit pe setul celui mai iubit serial din România și am aflat cum se desfășoară lucrurile în spatele camerelor de filmat, ce simt actorii înainte de REC și care este atmosfera generală. Marian Olteanu și Mădălina Craiu au avut poate cea mai incendiară apariție de până acum, chiar în restaurantul doamnei Luminița!

„După un an de lupte chiar ne înțelegem cu toții foarte bine. Pentru mine este o plăcere să merg la filmare și cred că pentru majoritatea colegilor mei”, a mărturisit regizorul Cristian Buje.

Fiecare zi de filmări la serialul CLANUL reprezintă o adevărată provocare atât pentru echipa de producție, cât și pentru actori. Regizorul Cristian Buje, în schimb, a punctat în acest sens performanța de a aduce în fața telespectatorilor două sezoane pe an.

„Nu e neapărat din ce am regizat. Provocarea mare a fost că am vrut să dăm publicului două sezoane pe an și din acest motiv am avut foarte puțin timp de pregătire pentru sezonul 2. Cu toate astea nu vă faceți griji!”, a mai spus regizorul.