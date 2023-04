Vladimir Drăghia și Cătălin Nicolau, față în față într-un interviu amuzant despre Clanul și viața personală

×



Dacă ar avea posibilitatea să schimbe scenariul, Cătălin Nicolau spune că și-ar dori ca personajului său (Micu’) să fie prezentat și în alte ipostaze:

„Cum arată o zi în viața lui Micu’? Ce face? Are o relație, prieteni. Uite, cum e personajul meu...și deodată cum are grijă de mama lui bolnavă. Cum e asta, un mafiot, un interlop care vezi că sucește gâtul, dar are și o parte umană”.

Vladimir Drăghia spune răzând că i-ar da lui Mișu un nume de familie.

„Mie îmi place foarte mult povestea. Faptul că mor personaje destul de importante arată că povestea în sine este puternică și că poate merge mai departe, poate face surprize. În același timp ne ține pe ghimpi. Abia aștepți să citești următorul episod, să vezi dacă mai ești sau nu mai ești”, spune Drăghia.

Vezi în materialul video de mai jos ce spun actorii despre colegul lor, Șerban Pavlu, care interpretează rolul comisarului Costoiu.

„Eram fascinat! Nu-mi vine să cred că omul acesta e așa în viața reală”, povestește Cătălin Nicolau