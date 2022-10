2 adolescenți au aruncat la Londra cu supă de roșii peste tabloul original a lui Van Gogh

Tabloul „Floarea soarelui” semnat de Vincent van Gogh în 1888 a fost vandalizat astăzi la Galeria Națională din Londra. Pictura valorează aproximativ 86 de milioane de euro.

Poliția Metropolitană din Londra i-a arestat pe cei 2 adolescenți non-comformiști care au recurs la acest gest în formă de protest. Tinerii care „au aruncat o substanță peste un tablou" au fost rapid arestați pentru daune penale și violare de domiciliu în formă agravată.

Incidentul a avut loc la Galeria Națională din Londra, aflată în Piața Trafalgar, acolo unde este expus 1 din cele 5 exemplare ale acestei picturi de 86 milioane de euro.

„Sunteți mai preocupați de protecția unui tablou decât de protecția planetei și a oamenilor noștri?”, a întrebat unul dintre protestatari.

După ce au aruncat cu supă de roșii pe tablou, cei doi tineri protestatari și-au și lipit mâinile de peretele pe care era expus tabloul. Se pare ca cele 2 persoane sunt activiste ale mișcării @JustStop_Oil (Doar Opriți Uleiul).

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU