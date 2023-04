3 lucruri pe care nu le știai despre GHEBOASĂ

A devenit viral pe rețelele de socializare, după ce a lansat o piesă care a ajuns foarte populară pe TikTok.

Gheboasă a participat apoi ca și concurent în prima ediție a show-ului One True Singer și a făcut senzație și în prima ediție a festivalului Beach, Please!. Acum îl puteți asculta live, din nou, pe scena Beach, Please!, ediția a doua, festival ce are loc la Costinești în această săptămână. (Bilete se pot cumpăra de pe https://bilete.beach-please.ro/)

Iată câteva lucruri pe care nu le știai despre artist!



Un lucru pe care nu îl știe lumea despre mine este faptul că m-am descurcat bine la matematică, când eram copil. Nimeni nu se aștepta la asta, mai ales că eu eram oaia neagră a clasei, a spus Gheboasă în cadrul podcastului Beach, Please!

În afară de muzică, artistul este pasionat de fotbal. De mic, mi-a plăcut să joc fotbal. Am jucat la Chindia Târgoviște, mijlocaș dreapta, pentru că eram iute de picior., a mai spus Gheboasă în cadrul podcastului mai sus menționat.

Nu plănuiam să ajung aici și nu mi-am dorit neapărat să fiu artist.. Since să fiu, m- am apucat de muzică dintr-o glumă. Am auzit la mine în oraș o piesă la niște copii și am simțit că pot să o fac eu mai bine… Am luat bit-ul de la ei și am făcut eu alte versuri… Așa am început să fac muzică, declară Gheboasă.

Biletele se găsesc pe BEACH- PLEASE.RO.

VOYO este partener media Beach, Please! și concertul poate fi urmarit online pe platformă.