3100 de femei din România vor beneficia de analize medicale gratuite prin cursa caritabilă Race for the Cure România

Cea mai importantă cursă caritabilă dedicată sănătății s-a bucurat de susținerea autorităților locale și centrale, numeroase personalități, reprezentați ai Corpului Diplomatic la București, școli și licee, dar și de companii care au înțeles importanța implicării într-o astfel de cauză.

Ediția din acest an, desfășurată sub egida Administratiei Prezidențiale, sub Patronajul Ambasadei Italiei la București, având parteneri instituționali: Complexul Național Sportiv Arcul de Triumf, Federația Naționala de Fotbal, Federația Națională de Rugby, Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Crucea Roșie Română, a adus, pe lângă prezența la cursa fizică din București, posibilitatea locuitorilor din alte orașe din țară sau din diaspora să susțină și să doneze pentru femeile din România pentru prevenția și depistarea cancerului de sân și de col uterin, prin intermediul platformei europene www.raceforthecure.eu/ro, care va fi activă pentru donații până la sfârșitul lunii noiembrie 2023.

Pentru înscrierea unui adult suma donată a fost de 60 de lei, care se va transforma într-un test Babeș-Papanicolau, iar 4 înscrieri reprezintă o mamografie gratuită pentru o femeie vulnerabilă, oferite prin Unitatea Medicală Mobilă Renașterea sau pacientelor oncologice la Centrul Medical de Excelență Renașterea din București.

Fundația Renașterea a pregătit surprize pentru toate categoriile de vârste și două tombole: una pentru participanții la cursa de alergare/plimbare, dar și una dedicată învingătoarelor în lupta cu cancerul, care au luat parte la evenimentul din acest an pe Stadionul Național Arcul de Triumf. Premiile la cele două tombole au constat în: bijuterii oferite de Kultho forever Diamonds, un weekend pentru două persoane la Poiana Brașov oferit de Ana Hotels, un weekend pentru doua persoane la Eforie Nord oferit de Ana Hotels Europa, vouchere valorice oferite de Hervis, voucher Fred Astaire Dance Studio Bucuresti.

Pentru toți cei prezenți au fost pregătite: program de încălzire pe muzică, jocuri distractiv-educative pentru copii, fotografii la minut, dar și momente inedite de petrecere a timpului alături de familie, prieteni și alți cunoscuți.

Ca și în edițiile anterioare și în acest an a fost apreciată competiția între echipe (licee, ambasade, companii) pentru cea mai numeroasă echipă de voluntari, cea mai gălăgioasă, amuzant costumată, generoasă sau inimoasă echipă. Au participat 115 echipe, printre care s-au numărat și Echipele Ambasadei Italiei și a Statelor Unite.

Premiile echipelor câștigătoare au fost oferite de Membrele Boardului Fundației Renașterea: Mihaela Geoană, Cristiana Copos, Veronica Savanciuc, Camelia Șucu, Andreea Mihai, Adriana Cazacu, Amalia Năstase si directorul fundației – Cătălina Negară

Trofeele Team for the Cure au fost oferite pentru: Ambasada Italiei – cea mai numeroasă echipa de Ambasada, Allianz Trade – cea mai numeroasă echipă a unei companii, Echipa Jean Monnet - Cea mai numeroasă echipă a unei școli, Echipa Catena Racing Team - Cea mai inimoasă echipă, Liceul ICHB - Cea mai numeroasă echipă de voluntari, Echipa ZAZU - Cea mai generoasă echipă, Cec Bank Ranning Team - Cea mai gălăgioasă echipă, Happy Walks - cea mai inedit costumată echipă.

Multumim pentru implicare partenerilor, sponsorilor si sustinatorilor evenimentului Race for the Cure România 2023, organizat sub patronajul Ambasadei Italiei la București:

Parteneri institutionali: Complexul Național Sportiv Arcul de Triumf, Federatia Romana de Rugby, Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Societatea Națională de Cruce Roșie

Sponsor Diamond: Kultho, Fundatia Superbet

Sponsor Gold: Catena, Gilead, MSD

Sponsor Bronze: Banca Transilvania, Novartis, Cec Bank, Pfizer, Roche, Astrazeneca, Kpmg Legal

Susținători: Coca Cola, Hervis, Ana Hotels Poiana Brasov, Ana Hotels Europa Eforie Nord, Granini, Fred Astaire Dance Studio Bucharest.

Partener media principal: PRO TV

Parteneri media: TVR, Agerpres, Antena 3, Trinitas TV, Senso TV, Magic Fm, KISS Fm, Rock Fm, United Media, Alist Magazine, Ringier, Avantaje, ELLE.

Race for the Cure reprezinta cel mai important eveniment global de constientizare, educare si strangere de fonduri pentru cancerul de san. Inaugurata in anul 1983, Komen Race for the Cure a evoluat de la o cursa cu 800 participanti in Dallas, la peste 150 de curse, pe 4 continente, cu peste 1.6 milioane de participanti in intreaga lume.

Pentru Fundatia Renasterea, acest eveniment reprezinta, in egala masura, un bun prilej de a promova mesaje pentru prevenirea si depistarea precoce a cancerului, de a reaminti femeilor ca cel mai bun tratament este preventia, iar informarea corecta, sportul si optimismul, sunt reteta propriei noastre sanatati. Primele opt editii ale evenimentului s-au bucurat de participarea a peste 21.100 de persoane, din care peste 500 invingatoare in lupta cu cancerul.



Informatii despre Fundatia Renasterea

Fundatia Renasterea este o organizatie neguvernamentala, infiintata in anul 2001, care a primit statut de Organizatie de Utilitate Publica in anul 2007. Misiunea Fundatiei Renasterea este aceea de a promova importanta preventiei si depistarii precoce a cancerului de san si de col uterin, de a oferi investigatii medicale gratuite si consiliere pacientilor oncologici.

In ultimii 21 ani, Fundatia Renasterea a obtinut rezultate remarcabile in ceea ce priveste informarea femeilor din Romania, despre importanta depistarii precoce a cancerului si a oferit peste 115.000 de investigatii medicale in cele doua centre medicale pe care le detine in Bucuresti. In plus, cu sustinerea partenerilor sai, Fundatia a achizitionat si operat doua Unitati Medicale Mobile care au oferit in regim de gratuitate investigatii pentru 27.870 de femei ce locuiesc in zone rurale, unde rata mortalitatii este crescuta din cauza depistarii tardive a afectiunilor. Majoritatea femeilor sunt diagnosticate cu cancer in stadii avansate, din cauza lipsei informatiilor si a barierelor de ordin geografic si financiar.

