7 Cele mai bune momente la cea de-a 95-a ediţie a galei premiilor Oscar 2023

Cea de-a 95-a ediţie a galei premiilor Oscar, decernate de Academia Americană de Film, s-a desfășurat duminică la Dolby Theatre din Los Angeles. Prezentator a fost actorul de comedie Jimmy Kimmel, aflat în această postură pentru a treia oară. Filmul "Everything Everywhere All at Once" a câștigat 7 trofee, inclusiv la categoria „Cel mai bun film”. Iată câteva dintre cele mai bune momente, care au marcat evenimentul anului la Hollywood.

Ke Huy Quan l-a îmbrățișat pe Harrison Ford, colegul său din „Indiana Jones and the Temple of Doom”

Ceremonia de duminică a fost o oportunitate pentru Ke Huy Quan de a-l întâlni pe vechiul său prieten Harrison Ford, pe care l-a cunoscut în copilărie, scrie bbc.com .

Quan, care a jucat alături de Ford în „Indiana Jones and the Temple of Doom” când era copil, a câștigat la categoria „Cel mai bun actor în rol secundar” pentru Everything Everywhere All at Once, după o pauză de două decenii de la filmul care l-a făcut cunoscut în copilărie și pentru care, în 1985, a câștigat premiul „Best Young Supporting Actor” la Young Artist Awards.

După ce „Everything Everywhere All at Once” a fost desemnat cel mai bun film al anului, Ke Huy Quan a alergat entuziasmat pe scenă și l-a strâns în brațe pe Harrison Ford, sărind în sus de bucurie. Ford a fost actorul care a rostit numele filmului câștigător.

În vârstă de 80 de ani, Harrison Ford nu a câștigat până acum niciun Oscar, dar are o nominalizare la categorial „Cel mai bun actor în rol principal”, pentru rolul din filmul Witness (1985).

La fel de emoționante au fost și discursurie lui Ke Huy Quan și Jamie Lee Curtis.

Lady Gaga a apărut pe scenă fără machiaj

Lady Gaga s-a asigurat că vocea ei este în centrul atenției atunci când a cântat pe scena de la Oscar, fără machiaj, purtând doar blugi și un tricou simplu.

Aspectul din timpul interpretării piesei „Hold My Hand”, nominalizată pentru cea mai bună melodie originală, a fost un contrast puternic cu apariția ei anterioară, într-o rochie Versace neagră cu un corset transparent.

Foto: Getty Images



Hugh Grant a vorbit despre beneficiile cremei hidratante

Hugh Grant a prezentat premiul pentru cel mai bun design de producție împreună cu Andie MacDowell, colega sa din „Patru nunți și o înmormântare”. Grant a glumit spunând că unul din scopuri este „de a atrage atenția asupra importanței vitale a unei creme hidratante bune. „Andie a folosit una în fiecare zi din viața ei, eu nu”, a glumit actorul.

John Travolta, omagiul în lacrimi pentru Olivia Newton John

John Travolta a prezentat un moment in memoriam pentru personalitățile de la Hollywood care au murit anul trecut și i-a adus un omagiu emoționant partenerei sale din „Grease” (1978), Olivia Newton John, care a decedat în agust 2022, la 73 de ani. „Îți rămânem iremediabil devotați”, a spus Travolta cu lacrimi în ochi, făcând referire la celebrul cântec al colegei sale.

Jimmy Kimmel a abordat controversa de anul trecut de la Oscar, când Will Smith i-a dat o palmă lui Chris Rock pe scenă.

„Vrem să vă distrați, să vă simțiți în siguranță și, cel mai important, vrem ca eu să mă simt în siguranță. Așadar, avem politici stricte”, a spus Kimmel. „Dacă se întâmplă ceva imprevizibil sau violent în timpul spectacolului, stați acolo și nu faceți absolut nimic. Poate chiar să-i oferiți agresorului o îmbrățișare”, a mai precizat Jimmy Kimmel.

Măgăruș pe scena de la Oscar 2023





Într-un moment dedicat filmului irlandez „Banshees of Inisherin”, Jimmy Kimmel a adus un măgar pe scenă. „Este un măgar de sprijin emoțional certificat. Dacă vă simțiți triști sau aveți nevoie de o îmbrățișare…”

Elizabeth Banks, alături de „Cocaine Bear”, pe scena premiilor Oscar

Elizabeth Banks, cunoscută pentru rolul Effie Trinket în The Hunger Games: Mockingjay, a prezentat premiul pentru cele mai bune efecte vizuale însoțită de un urs grizzly hiperactiv. „Am regizat recent filmul «Cocaine Bear»/«Ursul narcoman» și, fără efecte vizuale, așa ar fi arătat ursul”, a glumit Banks.



Sursă foto: Getty Images, Instagram

Vezi și: Cel mai bun actor în rol principal - Oscar 2023