70 de premii, printre care și Grand Effie, au fost acordate la Gala de Premiere Effie 2023

Grand Effie este campania "Stup by Banca Transilvania" semnata de Leo Burnett Romania + Established.now – pentru Banca Transilvania.

16 agentii au fost premiate la editia a 20-a a Galei Effie 2023. In total, au fost acordate 1 Grand Effie, 10 Gold Effie, 15 Silver Effie si 44 Bronze Effie. Grand Effie a mers catre campania “STUP by Banca Transilvania”, semnata de Leo Burnett + Established.now si dezvoltata pentru Banca Transilvania.

Agentiile castigatoare de anul acesta sunt: Cheil Centrade, Cohn & Jansen Creative Network, Colorbitor Production, DDB Romania, Established.now, Jam Session Agency, Leo Burnett Romania, McCann Bucharest, OMD Romania, Ogilvy & Mather Advertising, Publicis Romania, Red Dots, Saatchi Creative Hub, VMLY&R, V8 si Zenith Romania.

Top 3 agentii care au obtinut cel mai mare punctaj din competitie sunt Leo Burnett Romania, urmata de Publicis Romania si de McCann si Jam Session Agency (la egalitate de puncte).

Top 3 clienti ii prezinta pe primele pozitii pe Banca Transilvania, Hospice Casa Sperantei si OLX Online Services.

Top 3 Branduri aduce Banca Transilvania pe prima pozitie, urmata de Hospice si de Storia.ro.

Conform Romanian Effie Rankings, calculat in baza sistemului international Effie Index, Clientul Anului este Banca Transilvania, Brandul Anului este Banca Transilvania, iar Agentia Anului Leo Burnett Romania.

Grand Effie a fost acordat lucrarii "Stup by Banca Transilvania”, semnata de Leo Burnett + Established.now pentru Banca Transilvania.

Gala de Premiere Effie 2023 s-a desfasurat live la The Tent/Clublul Diplomatic si a fost moderata de Iulia Ionescu si Cosmin Stan.

Comitetul de Organizare Effie 2023 a fost format din: Catalin Albu - Brand Business Director Publicis Romania, Miruna Baias - Head of Strategy Cheil Centrade, Valentin Suciu - CCO & Co-Founder Jam Session Agency, Corina Bratu – Planning Director Leo Burnett Romania, Diana Crasmariu – General Manager Cohn&Jansen Creative Network, Stefan Chiritescu - Chief Strategy Officer McCann Bucharest, Elena Cazan - Brand Director P&G SEE , Anda Robescu - PR Director Editura Curtea Veche, Loredana Ianus - Sustainability & Communication Director GRF+, Diana Pasoi - Senior Brand Manager Ferrero Romania, Razvan Acsente - CMO Tazz.

Lista detaliata a castigatorilor Romanian Effie Awards 2023 poate fi accesata pe site-ul www.effie.ro.

EFFIE Awards este un festival international sub licenta EFFIE Worldwide, Inc. EFFIE Awards a fost lansat in 1968, in SUA. Romanian EFFIE Awards este un eveniment de marca al industriei de marketing si comunicare, organizat de International Advertising Association Romania (IAA Romania), in parteneriat cu Uniunea Agentiilor de Publicitate din Romania (UAPR). In 2023 Effie Romania a sarbatorit 20 de ani de existenta.