A ales să nască acasă, în apă, sub privirile celor 7 copii. O celebritate din Spania, criticată pentru un video emoționant

Verdeliss, pe numele real Estefanía Unzu, are peste 2 milioane de abonați pe YouTube. Femeia, care a devenit o celebritate în Spania, după apariția într-un show TV, a născut acasă, sub privirile soțului și ale celor 7 copii ai lor.

Verdeliss a fost concurentă la Big Brother VIP (Spania), iar acum este directorul propriei companii de cosmetice și vlogger popular. Femeia și-a dorit să nască acasă, într-un bazin special, asistată de moașe, copii și soț. Venirea pe lume al celui de-al optulea copil a fost filmată pas cu pas, iar un colaj cu cele mai emoționante momente a fost publicat pe contul ei de socializare.



Unii urmăritori au felicitat-o pentru această inițiativă și pentru curaj:

„Ce video frumos! Ești o femeie extraordinară!”, „M-ai emoționat, am plâns”, „Este cel mai frumos lucru pe care l-am văzut vreodată... Așteptarea, dragostea, privirile inocente ale fraților, ești impresionantă”, „Este o mamă care mă inspiră.Consider că Verdeliss aduce multe valori precum unitatea familiei, iubirea, respectul etc.”

Alții, în schimb, au criticat-o aspru: „Cât de artificial este totul”, „Este important de subliniat că sunt femei care nu pot naște așa. În cazul meu, cele două nașteri ale mele au fost prin cezariană; în prima m-am dilatat doar 6 cm după 56 de ore de travaliu și s-a încheiat cu o cezariană de urgență”; „Nu ar trebui să fie legal să-ți expui copiii astfel”, „Nu suport această falsitate pe Instagram, modelul unor familii perfecte”

La 38 de ani, Verdeliss este o mamă împlinită și o femeie de afaceri de succes. Ea face mult sport, participă la maraton și adoră să călătorească împreună cu copiii. Cel mai mare are 18 ani, iar mezina (fetița din video) are acum 1 an.

Sursă foto: Instagram/ Verdeliss

