A câștigat concursuri de frumusețe, dar bărbații fug de ea: “Am fost la 100 de întâlniri, dar, gata, renunț!”

April Banbury are 32 de ani și se mândrește cu titlul de Ms Marea Britanie, competiție de frumusețe destinată femeilor peste 28 de ani. Deși ne-am putea imagina că nu are cum să ducă lipsă de admiratori, femeia se plânge că nu are iubit și că bărbații nu o abordează și fug de ea.

În urmă cu doi ani, April Banbury a câștigat un concurs de frumusețe și speră că noul statut îi va aduce și un iubit. Pentru că în baruri niciun bărbat nu vine să îi vorbească sau să îi ofere ceva de băut, April a apelat la site-urile de dating. “Am fost la peste 100 de întâlniri. Dar gata, am terminat-o cu asta!”, a spus femeia în The Sun.

Aceasta a menționat că nu are relații intime de la prima întâlnire, iar bărbații care văd că nu ajung în dormitor nu o mai sună și nici nu îi mai răspund la telefon. “Îmi place să cunosc mai bine omul cu care ajung în pat. Poate că sunt de modă veche”. April mărturisește că și-a încălcat o dată principiul și nu a fost bine. Bărbatul nu a mai dat niciun semn după ce au avut relații intime. “M-am simțit folosită”.

April, care este designer de rochii de mireasă, suferă că nu și-a găsit alesul până acum. “În domeniul în care lucrez, sunt mereu înconjurată de persoane care mă întreabă constant dacă sunt căsătorită”.