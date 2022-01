A folosit un test COVID fals pozitiv, doar pentru a pleca de la o întâlnire

O tânără, care obișnuiește des să meargă la întâlniri, a postat recent pe TikTok un filmuleț în care povestește cum a falsificat rezultatul unui test COVID .

Kali Thompson a vrut să plece cât mai repede de la întâlnirea pe care o avea acasă la un bărbat și i-a cerut unui prieten să o ajute, trimițându-i un mesaj text prin care o anunță că testul COVID pe care l-a efectuat este pozitiv.

„Simțeam că trebuie să plec și că nu mai pot petrece timp acolo, așa că m-am dus la toaletă și mi-am pus un prieten să-mi trimită un test fals Covid pozitiv, ca mesaj.

I-am schimbat numele în NHS (Serviciul Naţional de Sănătate), am mers înapoi la tipul cu care aveam întâlnire și i-am spus „uite, n-o să-ți vină să crezi, testul meu este pozitiv”. „El spune „ce vei face?” și am spus „Ei bine, va trebui să merg acasă”, a spus aceasta în flmulețul de pe TikTok.

"M-am dus literalmente la el, am făcut sex. Nici măcar nu m-am culcat pe deplin cu el, am făcut sex vreo două minute și a fost plictisitor, așa că a trebuit să plec", a continuat ea.